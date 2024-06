Addio Di Lorenzo, Pedullà: “Ha scelto la Juve, ipotesi scambio con Chiesa” – VIDEO

Di Lorenzo-Napoli, è finita. Secondo Alfredo Pedullà, il terzino ha scelto la Juventus. Ipotesi scambio con Chiesa sul tavolo. Tifosi azzurri delusi dal capitano.

Secondo Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia, non ci sarebbero più margini per una possibile permanenza di Giovanni Di Lorenzo al Napoli. Il calciatore avrebbe ormai deciso di cambiare aria e di approdare alla Juventus.

Vertice Giuffredi-Napoli: nessun passo avanti

Il recente vertice tra Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, e il Napoli non avrebbe fatto altro che ribadire la volontà del giocatore di lasciare il club partenopeo. Nonostante il forte desiderio di Antonio Conte di ripartire dal capitano azzurro, il rapporto tra le parti si sarebbe ormai deteriorato in maniera irreparabile.

Di Lorenzo ha scelto la Juventus

Pedullà è categorico: “Di Lorenzo ha deciso di andare, come vi raccontiamo ormai da tre settimane, ha scelto la Juventus e non intende tornare indietro“. Una scelta che sembra definitiva e che mette il Napoli di fronte alla necessità di trovare una soluzione per il futuro del suo ormai ex capitano.

Ipotesi scambio con Chiesa

Una delle opzioni sul tavolo, secondo quanto rivelato da Pedullà, sarebbe quella di uno scambio con Federico Chiesa, esterno della Juventus. Un’ipotesi che “non è più tanto sullo sfondo” e che “è stata sdoganata”, ma per la quale bisognerà aspettare, “alla larga da qualsiasi frenesia”, considerando anche l’imminente inizio dell’Europeo.

Tifosi del Napoli delusi

La notizia dell’addio di Di Lorenzo ha sicuramente deluso i tifosi del Napoli, che vedevano nel terzino un punto fermo della squadra e un simbolo dell’attaccamento alla maglia. Ora, il club partenopeo dovrà lavorare per trovare un sostituto all’altezza e, magari, per strappare condizioni favorevoli nell’eventuale trattativa con la Juventus.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla vicenda Di Lorenzo e per scoprire se lo scambio con Chiesa diventerà realtà nelle prossime settimane.