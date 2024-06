Napoli in pole per Buongiorno, la Juventus non è la prima scelta del difensore

Il Napoli è in pole per Buongiorno del Torino. Conte lo stima, ma la Juventus non è la prima scelta del difensore per motivi campanilistici.

Secondo quanto rivelato da Gianluigi Longari, esperto di mercato, nel suo editoriale su Sportitalia, Alessandro Buongiorno del Torino è un obiettivo condiviso da tutti i top club italiani. Il capitano granata ha una valutazione molto importante, ma il Napoli sembra essere in pole position per assicurarsi le sue prestazioni.

Conte estimatore di Buongiorno, il Napoli pronto all’offerta

Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, è un grande estimatore di Buongiorno e il club partenopeo sembra disposto ad anticipare la concorrenza presentando al Torino la prima proposta in grado di far vacillare il presidente Urbano Cairo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’offerta del Napoli si aggirerebbe intorno ai 30 milioni più 5 di bonus, a fronte di una richiesta di 45 milioni da parte del Torino.

Milan e Inter seguono Buongiorno, ma hanno altre priorità

Longari ha inoltre sottolineato che il Milan, pur seguendo le evoluzioni del difensore centrale, al momento è orientato su altri reparti. L’Inter, invece, deve prima costruirsi una disponibilità economica che al momento ancora non c’è e annovera tra le proprie priorità anche la rincorsa a Bento o Martinez per la porta.

La Juventus non è la prima scelta di Buongiorno

Nonostante l’interesse dei top club italiani, Longari ha evidenziato che la Juventus, per ovvi motivi campanilistici e di appartenenza, non sarebbe la prima scelta per Buongiorno. Inoltre, il nuovo direttore sportivo bianconero Giuntoli sembra pronto a investire su Calafiori, un difensore con caratteristiche diverse rispetto a Buongiorno.

In conclusione, il Napoli sembra essere in pole position per assicurarsi le prestazioni di Alessandro Buongiorno del Torino, grazie all’interesse di Conte e alla volontà del club di presentare un’offerta convincente. La Juventus, nonostante l’interesse, non sarebbe la prima scelta del difensore per motivi di rivalità tra le tifoserie.