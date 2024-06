Napoli-Hermoso, trattativa in fase avanzata: possibile chiusura entro il 20 giugno – DAZN

Il Napoli è in fase avanzata nella trattativa per Mario Hermoso, difensore svincolato. Si punta a chiudere entro il 20 giugno.

Il Napoli è in cerca di rinforzi per la difesa e uno dei nomi più caldi è quello di Mario Hermoso, attualmente svincolato. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista DAZN, la trattativa tra il club partenopeo e il difensore spagnolo sarebbe in fase avanzata.

Napoli-Hermoso: Giorni decisivi per la trattativa

Accomando, intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato: “Da come ho raccontato mi risulta che la trattativa con il Napoli sia in fase avanzata. So che sono giorni decisivi, l’entourage del calciatore ed il Napoli vogliono provare a chiudere entro il 20 giugno”. La volontà delle parti sembra essere quella di concludere l’affare in tempi brevi.

Il Napoli in vantaggio sulla Roma

Nonostante l’interesse della Roma per Hermoso, il Napoli sembra essere in vantaggio nella corsa al difensore. “Il calciatore piace anche alla Roma, ma il Napoli è più avanti e c’è fretta di chiudere da parte di tutti. Questa trattativa è iniziata nei primi di aprile, il primo tweet lo feci il 9 aprile. So che la prossima settimana potrebbero esserci degli incontri tra Spagna e Sardegna, ma siamo veramente a buon punto”, ha aggiunto Accomando.

I dettagli dell’offerta del Napoli

Il giornalista di DAZN ha poi rivelato alcuni dettagli dell’offerta del Napoli per Hermoso: “Il Napoli ha offerto un triennale con opzione per un ulteriore anno, oggi la distanza riguarda l’ingaggio e i bonus e non le commissioni. Il calciatore cerca un contratto importante perché ha 29 anni”. La volontà del difensore di ottenere un contratto vantaggioso sembra essere l’ultimo ostacolo da superare per la conclusione dell’affare.

In sintesi, la trattativa tra il Napoli e Mario Hermoso per il trasferimento del difensore in azzurro sembra essere in dirittura d’arrivo. Le parti puntano a chiudere entro il 20 giugno, con il Napoli in vantaggio sulla Roma. Gli ultimi dettagli da definire riguardano l’ingaggio e i bonus, ma la fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.