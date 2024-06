Manna chiama Di Lorenzo e chiede scusa: il capitano può restare a Napoli

Manna chiama Di Lorenzo e chiede scusa: il capitano del Napoli può restare. Attesa per la chiamata di De Laurentiis. Giuntoli non presenta offerte ufficiali.

La situazione di Giovanni Di Lorenzo al Napoli potrebbe essere ad una svolta. Secondo quanto rivelato dalla redazione di tuttomercatoweb.com, il Direttore Sportivo Giovanni Manna avrebbe chiamato il difensore azzurro per annunciargli la nuova linea della società e chiedergli scusa per la gestione superficiale avuta in precedenza.

Di Lorenzo non più in vendita

La telefonata di Manna a Di Lorenzo avrebbe un significato ben preciso: il capitano del Napoli non è più sul mercato. Un cambio di rotta importante dopo le voci di una possibile cessione e il confronto di ieri tra l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, e il nuovo allenatore Antonio Conte.

Di Lorenzo attende la chiamata di De Laurentiis

Ora, da capitano del Napoli, Di Lorenzo si aspetta anche una chiamata dal presidente Aurelio De Laurentiis. Un gesto che potrebbe far rientrare definitivamente il caso e rasserenare gli animi dopo le tensioni delle scorse settimane.

Giuntoli apprezza, ma nessuna offerta ufficiale

Nonostante l’apprezzamento mostrato da Cristiano Giuntoli, ex Direttore Sportivo del Napoli ora alla Juventus, per il suo ex terzino, al momento non è arrivata nessuna offerta ufficiale né per il cartellino né per l’ingaggio di Di Lorenzo. Una situazione che potrebbe favorire la permanenza del capitano in maglia azzurra.

Di Lorenzo: “Quando sarà il momento, parlerò del Napoli”

Dal ritiro della Nazionale italiana in Germania, Di Lorenzo ha commentato brevemente la situazione: “Si sta scrivendo tanto. Io ho parlato con la società a fine campionato, ci siamo parlati. Quando ci sarà il momento di parlare del Napoli lo farò, non mi tirerò indietro. Ora la cosa più importante è restare concentrato sull’Europeo”.

Le scuse di Manna a Di Lorenzo sembrano aprire uno spiraglio per la permanenza del capitano al Napoli. Molto dipenderà dalle prossime mosse della società e dalla volontà del giocatore, ma la situazione appare in evoluzione. Segui Napolipiu.com per restare aggiornato su tutti gli sviluppi di questa intricata vicenda di calciomercato.