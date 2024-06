Napoli, Kvara resta. Buongiorno obiettivo primario, riflessioni su Hermoso. Il monaco apre alla cessione di Vanderson

Napoli, non solo Kvara: pronti i rinnovi di Folorunsho e Meret. Buongiorno obiettivo primario, riflessioni su Hermoso. Il Monaco apre per Vanderson.

Il calciomercato del Napoli non si ferma alla questione Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto riportato da Francesco Modugno di SkySport24, il club azzurro è al lavoro per blindare alcuni dei suoi gioielli e per rinforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia.

Kvara, Folorunsho e Meret: rinnovi in vista

Oltre a Khvicha Kvaratskhelia, destinato a prolungare il suo contratto con il Napoli, anche Michael Folorunsho e Alex Meret sono pronti a legarsi a lungo termine al club partenopeo. Un segnale importante della volontà della società di puntare sui giovani talenti e di garantire continuità al progetto tecnico.

Buongiorno obiettivo primario, riflessioni su Hermoso

Per quanto riguarda il mercato in entrata, Alessandro Buongiorno del Torino resta il grande obiettivo del Napoli per rinforzare la difesa. Ma non è l’unico nome sul taccuino di Mauro Meluso: Mario Hermoso dell’Atletico Madrid è un altro profilo forte, anche se la società sta facendo alcune riflessioni prima di affondare il colpo.

Osimhen in uscita, Lukaku nome caldo in entrata

Sul fronte cessioni, Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli in caso di offerte importanti. Al momento, però, nessuno si è spinto fino ai 130 milioni richiesti dal club azzurro. Qualcosa si muove in Premier League, ma bisognerà attendere. In caso di partenza del nigeriano, Romelu Lukaku resta un nome caldo per l’attacco, grazie anche ai benefici del decreto crescita.

Monaco apre per Vanderson, il Napoli ci prova

Novità importanti arrivano anche dal Brasile per quanto riguarda Vanderson. Secondo l’agenzia RTI Esporte, il Napoli avrebbe effettuato un primo sondaggio con il Monaco, ricevendo un’apertura da parte del club del Principato, consapevole di essere destinato a perdere il talento verdeoro visti i tanti interessi europei.

La prima proposta del Napoli si aggirerebbe intorno ai 9 milioni, contro una richiesta di 15 del Monaco. I francesi si aspettano un’offerta ufficiale nei prossimi giorni e, se dovesse avvicinarsi alle loro richieste, l’affare potrebbe concludersi. Attenzione, però, alla concorrenza di Siviglia e Nottingham Forest, che potrebbero scatenare un’asta per il brasiliano.

