Napoli, Vanderson nel mirino: la strategia di Manna per abbassare il prezzo

Il Napoli punta forte su Vanderson, ma il Monaco chiede 30 milioni. Manna al lavoro per strappare uno sconto e accontentare Conte.

Il Napoli è a caccia di rinforzi per le fasce e il nome in cima alla lista di Antonio Conte è quello di Vanderson, talentuoso esterno brasiliano del Monaco. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, il club del Principato valuta il giocatore ben 30 milioni di euro, una cifra che rende l’operazione piuttosto complessa.

Manna al lavoro per strappare uno sconto

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è descritto dalla Gazzetta come “un uomo in missione”. L’obiettivo è rinforzare le corsie esterne, fondamentali nel sistema di gioco di Conte, con giocatori di qualità, capaci di spingere e difendere con attenzione. Vanderson risponde perfettamente a questo identikit, ma il suo prezzo è un ostacolo non indifferente.

Manna, tuttavia, non si arrende e sta lavorando per provare a strappare uno sconto al Monaco. La strategia del ds azzurro potrebbe includere l’inserimento di alcuni bonus per accorciare la distanza tra domanda e offerta. Un approccio che dimostra quanto il Napoli sia determinato a portare Vanderson all’ombra del Vesuvio.

Vanderson, il primo obiettivo per la fascia destra

La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: Vanderson è il primo obiettivo del Napoli per la fascia destra. Il brasiliano si è messo in mostra nell’ultima stagione con il Monaco e ha impressionato tutti gli osservatori azzurri, a partire da Antonio Conte. L’allenatore leccese vede in lui il profilo ideale per il suo sistema di gioco e ha dato il suo assenso all’operazione.

Il Napoli sogna Vanderson: i tifosi sperano

L’interesse del Napoli per Vanderson ha acceso l’entusiasmo dei tifosi azzurri, che sognano di vedere il talentuoso brasiliano con la maglia partenopea. La trattativa si preannuncia complessa, vista la richiesta elevata del Monaco, ma la determinazione di Manna e la volontà di Conte fanno ben sperare i sostenitori del Napoli.

