Futuro Gaetano, il ds del Cagliari: “Felici di riaccoglierlo, ma Conte vuole prima valutarlo”

Il Direttore Sportivo del Cagliari, Nereo Bonato, ha aperto le porte al possibile ritorno di Gianluca Gaetano in Sardegna.

Gianluca Gaetano ha lasciato un’impronta positiva durante il suo soggiorno a Cagliari, ma Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, intende valutare personalmente il centrocampista durante il ritiro estivo della sua squadra, prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Bonato ha dichiarato che il Cagliari sarebbe più che felice di riaccogliere Gaetano se il Napoli decidesse di non puntare su di lui per la prossima stagione.

Parlando ai media, Bonato ha detto: “C’è la possibilità di vedere Gaetano nuovamente a Cagliari? Certo, ma Conte ha espressamente chiesto di poterlo valutare. Il ragazzo a Cagliari si è trovato benissimo. Siamo in fila”.

Oltre a Gaetano, Bonato ha toccato altri argomenti riguardanti il mercato. Sulla sostituzione di Nahitan Nandez, che si trasferirà in Arabia Saudita, Bonato ha sottolineato la particolarità della situazione, aggiungendo che il giocatore non voleva affrontare il Cagliari come avversario: “Come si sostituisce Nandez? Situazione molto particolare. Andrà in Arabia, non voleva affrontare il Cagliari da avversario”.

Riguardo a Miranchuk, Bonato ha chiarito che il Cagliari mira a crescere gradualmente e non considera il giocatore come un’opzione al momento. Tuttavia, Bonato ha affermato che il club è sempre attento alle opportunità di mercato: “Abbiamo come obiettivo quello di crescere, ma a piccoli passi, in modo graduale. Sul mercato siamo attenti alle occasioni. Per questo giocatore dico no”.

Su Barak: “Non è un calciatore per noi, è un profilo con un budget al di fuori della portata del Cagliari”.