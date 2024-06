Caso Di Lorenzo, Bucchioni: “Non buttiamogli la croce addosso. Una scelta che va rispettata”

Il commentatore Enzo Bucchioni ha condiviso le sue opinioni sul possibile trasferimento di Giovanni Di Lorenzo.

Enzo Bucchioni, noto per le sue opinioni schiette e informate sul mondo del calcio, ha recentemente commentato il possibile trasferimento di Giovanni Di Lorenzo dal Napoli ad un’altra squadra di calcio. Le sue parole, pronunciate ai microfoni di Radio Marte, riflettono un approccio riflessivo alla situazione.

“Come giudico il caso Di Lorenzo? Non voglio buttargli la croce addosso,” ha dichiarato Bucchioni, “non sappiamo cosa sia successo in questo anno maledetto. La sua scelta non la condivido ma va rispettata, perché ha dato tutto al Napoli.”

Queste parole sono un riconoscimento del contributo significativo che Di Lorenzo ha dato alla squadra partenopea durante il suo periodo con loro. Nonostante le circostanze sfortunate che potrebbero aver influenzato la sua decisione di lasciare il club, Bucchioni sottolinea che la scelta di Di Lorenzo va rispettata.

“E’ l’aspetto morale che convince poco, ma sul piano tecnico ha dato tantissimo,” ha continuato Bucchioni. “Se va via, non mi strappo i capelli che non ho. Nell’anno dello Scudetto sembrava un computer, ma Bellanova in prospettiva ha anche più gamba.”

Le parole di Bucchioni riflettono una considerazione attenta della situazione tattica del Napoli sotto la guida di un nuovo allenatore come Antonio Conte. “Il calcio di Conte è più fisico e fatto di ripartenze, esalta chi ha gamba,” ha spiegato Bucchioni. “Di Lorenzo è titolare in Nazionale e fai fatica a pensare di sostituirlo, ma se ci pensi bene un sostituto lo puoi trovare.”

Bucchioni ha evidenziato la necessità di considerare il profilo del giocatore in relazione al sistema tattico proposto da Conte. “Serve qualcuno che sappia ribaltare meglio l’azione, mentre Di Lorenzo è più tattico e si inserisce senza palla,” ha osservato. “Se tieni la difesa più bassa, come presumibilmente farà Conte, e lasci più metri davanti, ti serve qualcuno che abbia l’energia di Bellanova e che in Di Lorenzo, in questo momento, non vedo.”