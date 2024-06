Napoli, arriva un nuovo prezioso collaboratore nello staff di Antonio Conte

Un’altra importante figura: il nutrizionista Tiberio Ancora si unisce allo staff di Antonio Conte al Napoli.

Antonio Conte continua a rafforzare il suo staff con l’aggiunta di figure altamente qualificate e specializzate nel loro campo. L’ultima incorporazione è quella di Tiberio Ancora, rinomato nutrizionista e personal trainer, che si unisce al club azzurro per portare la sua esperienza e competenza all’ombra del Vesuvio.

Il Profilo di Tiberio Ancora

Nato a Lecce, Tiberio Ancora è comunemente conosciuto come “il Capitano”, un soprannome guadagnato sia per il suo passato nel calcio che per la sua reputazione nel campo del fitness e della nutrizione. Con un’impressionante statura di 1.83 metri e un peso di 85 chili, Ancora è un punto di riferimento nel settore.

Ancora ha una lunga storia professionale con Antonio Conte, dichiarando in passato: “Lo seguo da tanti anni ormai, sono sempre stato al suo fianco in tutto il suo percorso: sono stato con lui a Bari, Siena, Bergamo, alla Juventus e ora in Nazionale. Mi auguro che il nostro rapporto possa continuare”. Questa collaborazione è stata estesa anche alla sua esperienza al Chelsea.

Il Ruolo di Ancora nel Napoli di Conte

L’ingresso di Ancora nello staff del Napoli sottolinea l’importanza che il club attribuisce alla preparazione fisica e alla nutrizione come componenti fondamentali per il successo sul campo. Con la sua vasta esperienza e il suo stretto legame con Conte, ci si aspetta che Ancora giochi un ruolo chiave nel garantire che i giocatori del Napoli siano nelle migliori condizioni fisiche possibili per affrontare la stagione imminente.