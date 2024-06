KISS KISS – Da Hermoso a Buongiorno, le trattative in corso: ma a Napoli c’è un nome che fa impazzire tutti

A Napoli trattative in fermento per piazzare nuovi colpi di calciomercato e rinnovi in vista per Kvaratskhelia e Folorunsho.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli è al centro dell’attenzione del calciomercato con quattro trattative che tengono i tifosi con il fiato sospeso. Con i rinnovi di Kvaratskhelia e Folorunsho in vista, la redazione di Kiss Kiss ha scavato nelle profondità del mercato per portare in luce le ultime novità.

Secondo quanto riportato dal giornalista Valter De Maggio durante l’appuntamento radiofonico di Radio Goal su Kiss Kiss, Giovanni Manna sta tessendo la tela per garantire la continuità di due pilastri della squadra, Kvaratskhelia e Folorunsho, i cui rinnovi sembrano ormai imminenti.

Il reparto difensivo è sotto i riflettori con l’attenzione concentrata su due nomi: Hermoso e Buongiorno. Il Direttore Sportivo sembra avere un occhio di riguardo per questi due giocatori, suggerendo trattative in corso per un doppio colpo che potrebbe rafforzare il reparto arretrato del Napoli.

“Giovanni Manna è al lavoro sui rinnovi. Kvaratskhelia e Folorunsho dovrebbero a breve prolungare il loro legame con gli azzurri. In difesa si lavora a un doppio colpo. Hermoso e Buongiorno sono monitorati con grande attenzione dal Direttore Sportivo”.

Non solo Hermoso e Buongiorno, altri nomi ‘caldi’ sotto osservazione

Ma le novità non finiscono qui. Un nome che sta facendo impazzire la città partenopea è Vanderson, mentre il Napoli sembra essere determinato a portare a casa anche Cambiaghi. L’interesse nei confronti di questo giocatore è condiviso a tutti i livelli della società, dalla dirigenza al tecnico Antonio Conte.

Mi risulta inoltre che c’è un nome che a Napoli fa impazzire un po’ tutti: si tratta di Vanderson. E non è finita. Il Napoli vuole mettere le mani su Cambiaghi. Il calciatore piace un po’ a tutti, dalla dirigenza al tecnico Antonio Conte”, ha aggiunto De Maggio.

C’è anche un nodo da sciogliere riguardo a Giovanni Di Lorenzo. De Maggio suggerisce che la diplomazia è al lavoro per risolvere il “caso” del difensore, consigliando prudenza nelle discussioni pubbliche al fine di evitare distrazioni mentre il giocatore è impegnato con la Nazionale:

“La diplomazia è al lavoro per risolvere il “caso”. Meno se ne parola e meglio è, almeno per il momento anche perché il difensore è impegnato con la Nazionale”.