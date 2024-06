Cajuste al Feyenoord? Priske lo riterrebbe il sostituto ideale del partente Wieffer

Il centrocampista del Napoli Jens Cajuste potrebbe essere l’obiettivo dei Rotterdammers mentre il Milan punta su Wieffer.

Il futuro di Jens Cajuste sembra destinato a prendere una svolta cruciale nel mercato estivo del calcio europeo. Il centrocampista svedese del Napoli potrebbe essere al centro di un interessante scambio di pedine tra club, con il Feyenoord che emerge come principale contendente per assicurarsi i suoi servigi. L’allenatore dei Rotterdammers, Brian Priske, avrebbe indicato Cajuste come il sostituto ideale per il probabile partente Mats Wieffer, il cui destino sembra essere sempre più legato al Milan.

Cajuste come sostituto di Wieffer al Feyenoord

La possibile partenza di Mats Wieffer dal Feyenoord per approdare al Milan potrebbe innescare una catena di eventi che coinvolge anche il futuro di Jens Cajuste. Secondo fonti vicine al club olandese, l’allenatore Brian Priske avrebbe già individuato nel centrocampista svedese del Napoli il candidato ideale per colmare il vuoto lasciato da Wieffer. La connessione tra Priske e Cajuste risale ai tempi del Midtjylland, dove il tecnico danese ha allenato il giovane centrocampista, nutrendo stima e fiducia nelle sue capacità.

Ma il futuro di Cajuste non è ancora scolpito nella pietra. Nonostante il suo stipendio superiore al milione di euro possa rappresentare un ostacolo, il rendimento altalenante del giocatore durante la sua prima stagione in Italia potrebbe influenzare la sua destinazione finale. Mentre il Feyenoord sembra essere interessato alla sua firma, altre squadre europee come Lione, Rennes e Lille stanno valutando le loro opzioni per rinforzare il reparto di centrocampo. Ma, secondo le voci di corridoio, Cajuste non sarebbe la prima scelta di nessuna delle squadre francesi, che sembrano preferire giocatori di livello più consolidato per migliorare le proprie squadre.

Il destino di Cajuste ora è nelle mani di Antonio Conte, il quale dovrà decidere se il centrocampista svedese ha un ruolo nel suo progetto per il Napoli. Con il ritiro estivo alle porte, sarà cruciale osservare da vicino le prestazioni di Cajuste durante gli allenamenti per determinare se merita un posto nel gruppo o se il club dovrebbe considerare seriamente le offerte di trasferimento.