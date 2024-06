KISS KISS – Il Parma vuole Gaetano, Conte blocca tutto: vuole valutarlo in ritiro a Dimaro

Il tecnico Antonio Conte desidera incontrare personalmente Gaetano prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Parma ha ufficialmente avanzato una richiesta per Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, ma il tecnico Antonio Conte ha deciso di bloccare qualsiasi trattativa in attesa di un colloquio diretto con il giocatore durante il ritiro estivo.

Il colloquio tra Conte e Gaetano è atteso con grande interesse, soprattutto considerando che il giocatore sarà monitorato da vicino durante il ritiro estivo del club azzurro, che inizierà l’undici luglio a Dimaro, dopo il raduno al centro di allenamento di Castel Volturno. Questa fase di osservazione consentirà a Conte e al suo staff di valutare le capacità e il potenziale del giocatore napoletano.

Nonostante Gaetano sia stato oggetto di interesse da parte del Parma, Conte intende valutare anche altri giocatori come Cheddira e Caprile, reduci dai rispettivi prestiti a Frosinone ed Empoli. Solo dopo questa fase di valutazione sul campo, Conte, in collaborazione con il direttore sportivo Giovanni Manna, prenderà una decisione definitiva sul futuro dei giocatori coinvolti.

Nessun giocatore è escluso da una permanenza nel club azzurro, purché dimostri impegno e dedizione durante il ritiro estivo. Il tecnico salentino è noto per mettere tutti i giocatori sullo stesso piano e non fare eccezioni: chi dimostrerà di meritare un posto nella squadra avrà la possibilità di far parte del progetto Napoli.