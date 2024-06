Sarnataro: “Di Lorenzo-Juventus? Si chiedano almeno 30 milioni per il cartellino. Il Napoli prende Chiesa o Vlahovic”

Le riflessioni del giornalista Dario Sarnataro sul futuro di Di Lorenzo e le possibilità di mercato per il Napoli.

Il giornalista sportivo Dario Sarnataro, noto per le sue analisi incisive e il suo taglio diretto, ha rilasciato dichiarazioni esplosive riguardo al possibile trasferimento di Giovanni Di Lorenzo alla Juventus. Nel corso di un’intervista esclusiva a Radio Marte, Sarnataro ha espresso la sua opinione su quanto il capitano del Napoli valga sul mercato, rivelando anche quali potrebbero essere le mosse strategiche della Juventus in vista dell’acquistodel difensore.

Sarnataro ha esordito sottolineando l’importanza di non sottovalutare il valore di Di Lorenzo sul terreno di gioco, nonostante le voci di un possibile interesse da parte della Juventus: “Se Matteo Darmian, a 35 anni, è considerato un papabile titolare per gli Europei, allora Di Lorenzo, con almeno quattro anni di carriera davanti a sé, non può essere considerato solo per una questione di età. È un difensore solido, e il Napoli non dovrebbe svenderlo”.

Il giornalista ha anche spiegato il suo punto di vista riguardo al prezzo del cartellino del giocatore: “Ci sta chiedere almeno 30 milioni per Di Lorenzo. Cinquanta sarebbero eccessivi, ma considerando le sue qualità e l’integrità come giocatore, è giusto pretendere quella cifra da qualsiasi club intenda acquistarlo”. Ha poi gettato uno sguardo sulle finanze della Juventus, notando che nonostante i debiti, l’aumento di capitale potrebbe risolvere la situazione: “L’Exor ha le risorse per fare investimenti importanti. La Juventus, seppur con qualche limite, potrebbe comunque muoversi sul mercato”.

Infine, Sarnataro ha fatto una proposta interessante riguardo a possibili alternative per il Napoli nel caso in cui Di Lorenzo dovesse partire: “Un giocatore che mi piacerebbe vedere al Napoli in cambio di Di Lorenzo? Federico Chiesa sarebbe una scelta intrigante, ma anche il nome di Vlahovic mi sembra molto interessante”.