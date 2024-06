Lo Monaco: “Ecco il sostituto ideale di Osimhen al Napoli. Se prendi Conte devi assecondarlo”

Il ds Pietro Lo Monaco si è soffermato sul possibile successore di Victor Osimhen al Napoli e sui prossimi colpi di mercato azzurri.

Nel corso della trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss, Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, ha gettato luce sul futuro dell’attacco del Napoli, focalizzandosi sull’ideale successore di Victor Osimhen.

Ecco le sue parole: “Lukaku attaccante del Napoli? Per me sarebbe l’ideale sostituto di Victor Osimhen, se prendi Antonio Conte devi assecondarlo nel rispetto dei piani societari: se ritiene Lukaku fondamentale nei suoi equilibri e piani tattici, allora deve essere un obiettivo”.

Questa affermazione pone le basi per una possibile collaborazione tra Conte e Lukaku anche ai piedi del Vesuvio. Il rendimento eccezionale del belga durante la sua stagione con l’Inter, culminata con 21 gol, suggerisce che il tecnico leccese possa puntare su di lui per portare il Napoli a nuove vette. Durante la sua permanenza a Milano, Lukaku, insieme a Lautaro Martinez, ha dimostrato di essere un’arma devastante che ha contribuito in modo significativo alla conquista dello Scudetto.

Ma Lukaku non è l’unico nome sul taccuino del Napoli. La squadra azzurra sembra monitorare attentamente diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo, suggerendo che il mercato estivo potrebbe riservare ulteriori sorprese.