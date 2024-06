Mercato Napoli, da Thuram a Hojbjerg: ecco la lista dei nomi sotto osservazione

La ricerca di un giocatore dinamico, forte fisicamente e completo, sembra essere la priorità per un Napoli che cerca rinforzi sul mercato.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli è già proiettato verso la prossima stagione, e la priorità sembra essere il rinforzo a centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro ha una lista di nomi ben definita per rafforzare il proprio reparto mediano.

Tra i nomi che circolano con insistenza, c’è quello di Khephren Thuram, 23 anni, figlio dell’ex leggenda della Juventus, Lilian Thuram, e fratello dell’attaccante dell’Inter, Marcus. Il giovane centrocampista, nazionale francese, veste attualmente la maglia del Nizza dal 2019, e sembra essere un profilo che suscita grande interesse nel club partenopeo.

Tra gli altri nomi che si fanno strada, Marco Brescianini, 24 anni, attualmente al Frosinone, potrebbe essere una scelta interessante dopo la retrocessione della sua squadra. Manu Koné, 23 anni, in forza al Borussia Mönchengladbach, è un altro nome che trova spazio tra le opzioni gradite.

Infine, Pierre-Emile Hojbjerg, 28 anni, attualmente al Tottenham ma con il contratto in scadenza tra un anno, potrebbe essere una pedina preziosa. Il fatto che abbia lavorato con l’attuale allenatore del Napoli, Antonio Conte, durante il suo periodo al Tottenham, potrebbe rendere il suo inserimento più agevole.

Il mercato estivo si preannuncia quindi intenso per il Napoli, che sembra intenzionato a rafforzare il proprio reparto centrale con giocatori di qualità e esperienza internazionale. Resta da vedere chi sarà il prescelto tra i nomi che circolano, ma una cosa è certa: il club azzurro punta in alto per la prossima stagione.