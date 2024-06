Conte-Napoli: oggi il primo sopralluogo del nuovo allenatore e del suo staff a Castel Volturno

Primo sopralluogo del nuovo tecnico del Napoli, Antonio Conte, al centro tecnico degli azzurri a Castel Volturno.

Nella giornata odierna un punto di svolta in casa Napoli: la visita del nuovo tecnico del Napoli, Antonio Conte, al Centro Tecnico del club situato a Castel Volturno. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta con entusiasmo i dettagli di questo importante sopralluogo, che segna l’inizio di una nuova era per gli azzurri.

Conte, noto per la sua maestria tecnica e il suo carisma, si appresta a immergersi nei luoghi che saranno il fulcro della sua missione: il centro sportivo di Castel Volturno. Accompagnato dal suo staff, Conte esplorerà gli spazi che saranno la casa della squadra per i prossimi anni, dando inizio a un percorso che si preannuncia ricco di sfide e ambizioni.

“Conte oggi sarà a Napoli di persona, in carne e ossa. Al centro del piccolo, grande regno da rifondare con il suo aiuto, la sua maestria tecnica, il suo carisma, il suo entusiasmo: al centro sportivo di Castel Volturno è in programma il primo sopralluogo del nuovo allenatore e del suo staff. Un mini tour insieme con gli uomini che condivideranno con lui quest’avventura inaugurata mercoledì scorso a Roma al fianco di De Laurentiis, con la firma sul contratto triennale andata in scena negli uffici di FilmAuro a Palazzo Bonaparte“.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, la visita di Conte dovrebbe protrarsi per un paio di giorni, durante i quali avrà l’opportunità di familiarizzare con l’ambiente e di iniziare a delineare la sua strategia per il futuro del club. Insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, Conte affronterà anche questioni delicate come il futuro del capitano Di Lorenzo, mostrando sin da subito una volontà di affrontare le sfide con determinazione e pragmatismo.

“La visita di Conte dovrebbe durare un paio di giorni, giusto il tempo di cominciare a fare amicizia con i luoghi e i campi che faranno da sfondo alla missione e di farsi un’idea di quello che accadrà. Dovrà o dovrebbe accadere. Poi, insieme con il ds Manna, si tufferà anche nel labirinto di certe storie tese, tipo il caso del capitano Di Lorenzo, ma questa è un’altra storia e si vedrà. La certezza è che oggi, secondo lunedì di giugno, farà il suo debutto in città”.

Castel Volturno non è una località sconosciuta per Conte, che già nel 2014 la visitò in veste di allenatore della Nazionale. Tuttavia, oggi le cose sono diverse: il tecnico toscano si prepara a diventare il nuovo padrone di casa, portando con sé una ventata di freschezza e innovazione.

“Location familiare, se vogliamo: lo ha già visitato il 21 ottobre 2014, quasi sette anni fa, in veste di allenatore della Nazionale, insieme con Lele Oriali, al suo fianco anche in questa nuova storia di calcio, amore e fantasia del popolo. All’epoca l’allenatore del Napoli era Rafa Benitez e lui un graditissimo ospite: oggi diventerà il padrone di casa. Per la cronaca: di quella squadra non è rimasto nessuno”.