Conte arrivato all’ombra del Vesuvio, folla di tifosi: “Mister, sei felice di essere a Napoli?”

Il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha suscitato l’entusiasmo dei tifosi partenopei al suo arrivo a Capodichino.

Oggi è il giorno tanto atteso dai fan azzurri. Antonio Conte, fresco di nomina come allenatore del Napoli, ha fatto il suo ingresso a Napoli questa mattina, accolto da una folla di sostenitori affezionati. Il mister è atterrato accompagnato da Gabriele Oriali, il cui ruolo sarà cruciale nel pontificare tra la società e il campo da gioco.

Dopo il loro arrivo, Conte e Oriali si sono diretti in albergo per un incontro con il resto dello staff tecnico. Da lì, si trasferiranno al Training Center situato nel Casertano per iniziare a tracciare il percorso della prossima stagione. Ma il momento più emozionante è stato all’esterno dell’hotel, dove un gruppo di tifosi azzurri ha atteso ansiosamente l’arrivo del loro nuovo allenatore.

Tra i numerosi saluti e gli scatti di selfie, una domanda ha fatto breccia nella folla: “Sei felice di essere a Napoli?”. La risposta di Conte non poteva essere più chiara: “Tanto”, ha detto con un sorriso che ha incantato tutti i presenti. I tifosi hanno accolto le parole del mister con grande entusiasmo, felici di vedere il loro nuovo allenatore così positivo e coinvolto fin dal primo momento.

Il Conte-day ha segnato l’inizio di una nuova era per il Napoli, e i tifosi sono pronti a sostenere il loro allenatore in questa avventura.