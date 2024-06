Vaira: “Sarà un Napoli protagonista sia sul mercato che sul campo. ADL non si farà scappare Di Lorenzo”

La visione sulle prossimo mosse del Napoli condivisa dall’ex direttore sportivo del Modena, Davide Vaira, durante un’intervista recente.

Il Napoli sta facendo grandi mosse sul mercato, con l’arrivo di Antonio Conte come nuovo allenatore che promette di portare il club a nuove vette di successo. Parlando ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’ex direttore sportivo del Modena, Davide Vaira, ha espresso ottimismo sul futuro del club partenopeo sotto la guida di Conte: “Conte è un grande allenatore e testimonia le intenzioni del Presidente De Laurentiis: ha preso un vincente che riesce sempre a costruire gruppo e mentalità. Il Napoli sarà protagonista”.

Vaira ha sottolineato l’importanza di avere un allenatore come Conte, noto per le sue scelte decise e per la capacità di trasmettere una mentalità vincente alla squadra. “Credo che avrà le idee molto chiare. Conte è un allenatore molto marchiato nelle sue scelte. Il Napoli farà un mercato in funzione delle caratteristiche che vuole l’allenatore”, ha aggiunto.

Una delle questioni più dibattute riguarda il futuro di Giovanni Di Lorenzo, ma Vaira si è mostrato fiducioso sul fatto che il giocatore resterà al Napoli nonostante le voci di mercato: “Sono convinto che possa rimanere. È il capitano, sta diventando un giocatore simbolo. De Laurentiis non se lo farà scappare”.

Il caso Di Lorenzo è stato al centro dell’attenzione negli ultimi tempi, ma Vaira crede che sia possibile risolverlo: “Dinamiche che succedono. L’anno scorso ha lasciato qualche scoria. Ma credo si possa ricucire. La testa del ragazzo è ovviamente agli europei”.