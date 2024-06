Napoli, non solo Vanderson e Gutierrez: spunta Borna Sosa

Il Napoli pensa a Borna Sosa per la fascia sinistra. Il croato dell’Ajax è un nuovo nome sul taccuino di Manna piacciono anche Vanderson e Gutierrez.

Il calciomercato del Napoli si muove su più fronti, con il direttore sportivo Giovanni Manna al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Se la priorità resta la difesa e l’attacco, che potrebbe perdere Victor Osimhen, c’è un’altra zona di campo che necessita di attenzione: la fascia sinistra, che potrebbe rimanere orfana di Mario Rui, sempre più vicino all’addio.

Vanderson e Gutierrez nel mirino, ma spunta un nome nuovo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli starebbe seguendo con interesse Vanderson del Monaco e Miguel Gutierrez del Girona, entrambi 22enni e capaci di agire sulla fascia sinistra. Ma sul tavolo di Manna sarebbe spuntato anche un nuovo nome: Borna Sosa, 26enne dell’Ajax e della nazionale croata.

Sosa, un profilo di esperienza per la fascia sinistra

Borna Sosa rappresenterebbe un profilo di esperienza per la fascia sinistra del Napoli. Il 26enne croato, infatti, vanta una buona esperienza internazionale, avendo giocato nell’Ajax e nella sua nazionale, con cui sfiderà l’Italia all’imminente Europeo. Un giocatore che potrebbe portare qualità e solidità alla corsia mancina azzurra.

Il Napoli lavora per rinforzare le fasce

L’interesse per Vanderson, Gutierrez e Borna Sosa dimostra come il Napoli stia lavorando per rinforzare le fasce, consapevole dell’importanza di avere esterni di qualità nel sistema di gioco di Conte. La possibile partenza di Mario Rui rende ancora più urgente l’intervento sulla corsia mancina, ma il club azzurro sembra avere le idee chiare sui profili da seguire.

Tifosi in attesa di novità

I tifosi del Napoli seguono con attenzione le mosse di mercato del club, consapevoli che la squadra ha bisogno di rinforzi per essere competitiva su più fronti nella prossima stagione. I nomi di Vanderson, Gutierrez e Sosa stuzzicano la fantasia dei sostenitori azzurri, che sperano in colpi di qualità per rinforzare la rosa a disposizione di Conte.

