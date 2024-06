Pedullà a ruota libera: “Ecco perché Conte al Napoli dà così fastidio”

Alfredo Pedullà spiega perché Conte al Napoli dà così fastidio: “Una cosa non metabolizzata bene”. Il giornalista a ruota libera su garanzie, Ibrahimovic e Di Lorenzo.

Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, non ha usato mezzi termini per spiegare il perché l’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli stia suscitando così tanto clamore e, in alcuni casi, fastidio. In un lungo intervento sul suo canale YouTube, il giornalista ha toccato diversi punti, rispondendo anche alle numerose domande dei suoi followers.

Pedullà su Conte al Napoli

Secondo Pedullà, il principale motivo del fastidio risiede nel fatto che molti non hanno ancora metabolizzato l’idea che un allenatore top come Conte possa sedere sulla panchina di un grande club come il Napoli. “Io penso che la cosa non sia stata ancora metabolizzata perché non si accetta il concetto che un grande allenatore come Antonio Conte possa andare in una grande squadra, in una grande piazza, in un grande Club come il Napoli”, ha dichiarato il giornalista.

“Conte logora chi non ce l’ha”

Pedullà ha poi sottolineato come non avere Conte possa essere un tarlo dal punto di vista mentale per chi avrebbe voluto averlo ma non ce l’ha. “Se non ce l’hai, sei un po’ dal punto di vista mentale stai un po’ depresso perché pensi che Antonio Conte andando a Napoli possa fare un salto di qualità, consentire un salto di qualità”, ha spiegato.

Garanzie e profili funzionali: il Conte di oggi

Rispondendo a una domanda sulle garanzie chieste da Conte, Pedullà ha chiarito che l’allenatore leccese non è più quello di un tempo che pretendeva acquisti costosissimi. “Antonio Conte è adesso un allenatore che, mettendosi al servizio del club, dà dei profili. ‘Buongiorno ti piace? Sì. Eventualmente ti piace Hermoso? Sì. Possiamo prendere due difensori centrali? Sì.’ Mi sembra tutto assolutamente normale”, ha spiegato.

Ibrahimovic, Conte e il Milan

Non è mancato un commento sulle recenti dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, che ha definito Conte “non funzionale” al progetto del Milan. “Con tutta l’ammirazione che ho nei riguardi di Fonseca, io credo che se il Milan avesse preso Conte avrebbe fatto un salto di qualità esponenziale. Forse mi devi dire che Antonio Conte ha dei costi che il Milan legittimamente non ha messo in preventivo”, ha dichiarato Pedullà.

Di Lorenzo, un punto fermo per ora

Infine, sulla spinosa questione Di Lorenzo, Pedullà ha suggerito di mettere un punto fermo, almeno per il momento. “Io sulla vicenda Di Lorenzo adesso punto basta. È inutile, non ha senso, anche perché c’è un Europeo”, ha chiosato il giornalista, invitando a non giudicare le motivazioni personali del giocatore.

Insomma, un intervento a 360 gradi quello di Alfredo Pedullà, che ha cercato di spiegare le ragioni del clamore suscitato dall’arrivo di Antonio Conte al Napoli. Un approdo che, secondo il giornalista, renderà gli azzurri una concorrente pericolosa per tutti fin dal primo anno.

E tu, cosa ne pensi delle parole di Pedullà? Sei d’accordo con la sua analisi? Faccelo sapere nei commenti e continua a seguire Napolipiu.com per restare sempre aggiornato sulle ultime novità di casa azzurra.