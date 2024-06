Il Napoli rilancia per Buongiorno: offerta al rialzo per accontentare Cairo. Conte vuole il difensore del Torino, ma il presidente granata fissa il prezzo: 40-45 milioni.

Il Napoli è determinato a regalare ad Antonio Conte il difensore che desidera per la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club azzurro starebbe preparando un rilancio per Alessandro Buongiorno, obiettivo primario per rinforzare la retroguardia partenopea.

Cairo fissa il prezzo: 40-45 milioni per Buongiorno

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, non ha intenzione di fare sconti per il suo gioiello difensivo. Stando a quanto riportato da Il Mattino, il patron granata avrebbe fissato il prezzo di Buongiorno tra i 40 e i 45 milioni di euro, una valutazione che non lascia spazio a trattative al ribasso.

Il Napoli ci riprova: pronta una nuova offerta

Nonostante la richiesta elevata del Torino, il Napoli non sembra intenzionato a mollare la presa su Buongiorno. Gli azzurri, che già avevano ipotizzato un’offerta da 35 milioni più bonus, sarebbero pronti a rilanciare per avvicinarsi alle pretese di Cairo e assicurarsi le prestazioni del talentuoso difensore italiano.

Niente contropartite: Cairo vuole solo cash

Il Napoli aveva anche provato a inserire nell’affare una parziale contropartita tecnica, ma Cairo avrebbe respinto al mittente ogni proposta che non prevedesse un pagamento esclusivamente cash. Una presa di posizione netta, che dimostra la volontà del presidente granata di monetizzare al massimo dalla cessione di Buongiorno.

Conte aspetta Buongiorno: il difensore al centro del progetto azzurro

Alessandro Buongiorno è il nome in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte per la difesa del suo Napoli. L’allenatore leccese vede nel giovane centrale il profilo ideale per il suo sistema di gioco e sta spingendo la società a fare uno sforzo per portarlo all’ombra del Vesuvio.

Il Napoli sembra intenzionato ad accontentare il suo nuovo tecnico e a regalare ai tifosi un colpo di mercato di alto livello. La trattativa per Buongiorno entra nel vivo: gli azzurri sono pronti al rilancio per strappare il sì di Cairo e battere la concorrenza.

Segui Napolipiu.com per restare sempre aggiornato sulle ultime novità di calciomercato e per scoprire se Alessandro Buongiorno vestirà la maglia del Napoli nella prossima stagione.