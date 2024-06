Ibrahimovic: “Mai pensato a Conte per il Milan”. La risposta del tecnico è da applausi

Ibrahimovic punge Antonio Conte: “Non era nei piani del Milan”. Il tecnico del Napoli glissa con un secco “no comment”.

Zlatan Ibrahimovic, neo-dirigente del Milan, ha sganciato una vera e propria bomba durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore rossonero, Paulo Fonseca. L’ex centravanti svedese ha gelato Antonio Conte, recentemente approdato sulla panchina del Napoli, dichiarando senza mezzi termini che il tecnico leccese non è mai stato nei piani del club meneghino.

“Massima considerazione, ma non era quello che cercavamo”

Le parole di Ibrahimovic su Conte sono state taglienti: “Pur avendo la massima considerazione per Antonio Conte, posso dire che non abbiamo mai pensato a lui come allenatore, non era quello che cercavamo”. Una dichiarazione che ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando reazioni contrastanti tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Conte glissa: “No comment” alle parole di Ibra

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Antonio Conte avrebbe scelto la via del silenzio di fronte alle affermazioni di Ibrahimovic. Un secco “no comment” per evitare polemiche e concentrarsi esclusivamente sulla sua nuova avventura all’ombra del Vesuvio, dove è chiamato a riportare in alto il Napoli.

L’arrivo di Conte a Napoli: uno shock per molti

L’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Come sottolineato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, la scelta del tecnico leccese ha suscitato “un po’ di rammarico, di invidia e di gelosia in chi avrebbe voluto averlo ma non ce l’ha”.

Conte-De Laurentiis, un tandem per riportare in alto il Napoli

Nonostante le parole al vetriolo di Ibrahimovic, Antonio Conte è pronto a immergersi anima e corpo nella sua nuova sfida con il Napoli. Insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico leccese punta a costruire una squadra competitiva, in grado di lottare per traguardi ambiziosi e far sognare i tifosi partenopei.

Le dichiarazioni di Ibrahimovic su Conte hanno fatto discutere, ma non scalfiscono le ambizioni del Napoli. Con il tecnico leccese al timone e una campagna acquisti mirata, gli azzurri sono pronti a recitare un ruolo da protagonisti nella prossima Serie A.

