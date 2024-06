Napoli, Spinazzola nel mirino: l’esterno può arrivare a parametro zero

Napoli, Spinazzola nel mirino per la fascia sinistra. L’esterno della Roma può arrivare a parametro zero. Conte punta forte sugli esterni per il suo 3-4-3.

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi sulle fasce per il nuovo corso targato Antonio Conte e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe messo nel mirino Leonardo Spinazzola. L’esterno della Roma, in scadenza di contratto, potrebbe approdare all’ombra del Vesuvio a parametro zero.

Conferme sull’interesse del Napoli per Spinazzola

A confermare l’interesse del Napoli per Spinazzola è stato Pasquale Tina, inviato di Radio Marte a Castel Volturno. Durante la trasmissione ‘Forza Napoli Sempre – Summer Edition’, il giornalista ha dichiarato: “Il calciatore piace agli azzurri, possiamo ribadire che la notizia è vera: il Napoli lo sta valutando come possibile innesto a sinistra a parametro zero, ovviamente con la partenza di Mario Rui, che dovrebbe andar via”.

Conte punta sulle fasce: Vanderson per la destra

Secondo l’analisi dei colleghi di Radio Marte, gli esterni saranno cruciali nelle idee di gioco di Antonio Conte. Oltre a Spinazzola per la sinistra, il Napoli starebbe lavorando anche per un esterno destro, che potrebbe essere il brasiliano Vanderson del Monaco. Il giovane talento andrebbe a completare il reparto con Pasquale Mazzocchi.

3-4-3 o 3-4-2-1: il modulo di Conte punterà sulle fasce

Con l’arrivo di Conte, il Napoli sembra intenzionato a puntare forte sulle fasce. Il tecnico leccese potrebbe optare per un 3-4-3 o un 3-4-2-1, moduli che esaltano il lavoro degli esterni. In questo senso, l’arrivo di giocatori di qualità come Spinazzola e Vanderson potrebbe rivelarsi decisivo per il nuovo corso azzurro.

Zanoli e Zerbin: chance in ritiro con Conte

Non solo volti nuovi: Antonio Conte potrebbe valutare anche i giovani già presenti in rosa durante il ritiro estivo. In particolare, Alessandro Zanoli e Alessio Zerbin, due promesse del vivaio azzurro, potrebbero avere l’opportunità di mettersi in mostra agli occhi del nuovo allenatore e giocarsi le proprie carte per un posto in squadra.