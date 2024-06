RAI SPORT: Buongiorno-Napoli, passi avanti importanti. Al difensore il doppio dell’ingaggio

Buongiorno-Napoli, passi avanti importanti nella trattativa. Accordo sulla base fissa di 40 milioni, al difensore quasi il doppio dell’ingaggio. Conte lo attende.

Il Napoli è sempre più vicino ad assicurarsi le prestazioni di Alessandro Buongiorno, talentuoso difensore centrale del Torino. Secondo quanto rivelato da Ciro Venerato al TG Sport Rai, nelle ultime ore ci sarebbero stati passi avanti importanti nella trattativa tra i due club.

Accordo sulla base fissa: 40 milioni netti per Cairo

Stando alle informazioni raccolte da Venerato, Napoli e Torino avrebbero trovato un comune accordo sulla base fissa del trasferimento: “40 milioni netti da destinare al patron granata”. La differenza, a quanto risulta, la faranno soprattutto i bonus, con Cairo che chiede una cifra garantita per l’ingresso in Champions League, oltre ad altre opzioni meno semplici da conseguire, come la vittoria dello Scudetto, della Coppa Italia e il raggiungimento di traguardi importanti nelle competizioni europee.

Nessun intoppo con l’agente: quasi il doppio dell’ingaggio per Buongiorno

Venerato rassicura anche sulla questione contrattuale: “Non ci saranno intoppi con l’agente del difensore granata Beppe Riso. Il ds Manna (artefice principe della complessa trattativa) ha offerto cinque anni di contratto e quasi il doppio dell’ingaggio percepito da Buongiorno in Piemonte. Oggi, con i bonus il difensore centrale supera il milione”.

Conte attende la lieta novella: Buongiorno preferisce restare in Italia

Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, attende con ansia la conclusione positiva della trattativa. Il tecnico leccese avrebbe già parlato con Buongiorno, manifestando il suo apprezzamento per il difensore. Nonostante l’interesse di un club inglese, il giocatore preferirebbe restare in Italia e lavorare con un top coach come Conte.

Manna, il predestinato: Conte già lo stima

Venerato sottolinea anche il ruolo chiave del direttore sportivo Giovanni Manna nella trattativa: “Giovanni Manna sa come gestire le trattative: sangue freddo e carisma non gli mancano. Conte già lo stima: lo ha definito un predestinato”. Un attestato di stima importante per il giovane dirigente, che sta lavorando alacremente per regalare a Conte il difensore tanto desiderato.

L’arrivo di Buongiorno al Napoli sembra essere sempre più vicino. I tifosi azzurri sognano un difensore di talento e prospettiva per il nuovo corso targato Conte, con il club che sembra disposto a fare un importante investimento per assicurarsi le prestazioni del centrale del Torino.

