Di Lorenzo, l’agente Giuffredi: “Nessun contatto con la Juve, Conte lo vuole tenere. Nel calcio tutto può accadere”

Di Lorenzo, l’agente Giuffredi nega contatti con la Juve e apre alla permanenza a Napoli con Antonio Conte.

Mario Giuffredi, agente del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per fare chiarezza sul futuro del suo assistito. In particolare, il procuratore ha voluto smentire le voci di un accordo con la Juventus e ha parlato dell’incontro avuto con il nuovo allenatore azzurro Antonio Conte.

“Incontro cordiale con Conte, ma la nostra decisione resta quella di lasciare Napoli”

Giuffredi ha definito l’incontro con Conte “un momento di grande cordialità e disponibilità”. L’agente ha spiegato al tecnico i motivi che hanno portato alla decisione di Di Lorenzo di lasciare il Napoli, mentre Conte ha ribadito con forza la sua volontà di trattenere il capitano azzurro.

Nonostante la presa di posizione dell’allenatore, Giuffredi ha confermato la ferma intenzione di Di Lorenzo di perseguire la strada dell’addio al Napoli, pur non escludendo del tutto un possibile ripensamento: “Posso solo dire che il calcio è come la vita: può accadere di tutto”.

“Mai parlato con la Juventus, Di Lorenzo può andare anche in altri club”

Giuffredi ha poi smentito categoricamente le voci di un accordo già raggiunto con la Juventus per il trasferimento di Di Lorenzo: “Sono convinto che tutto questo trambusto nasca solo perché è stata tirata in ballo una società che si chiama Juventus. Posso dire con fermezza che non ho mai parlato con la Juventus quindi con Giuntoli. Non siamo mai stati contattati né io né il giocatore da nessuno della Juventus”.

L’agente ha anche sottolineato come la Juventus non sia l’unica possibile destinazione per Di Lorenzo in caso di addio al Napoli: “Tra l’altro, non è escluso che Di Lorenzo possa andare in altri club, non esiste solo la Juventus”.

Il futuro di Di Lorenzo resta incerto

Le parole di Giuffredi non sciolgono del tutto i dubbi sul futuro di Giovanni Di Lorenzo. Se da un lato l’agente conferma la volontà del giocatore di lasciare il Napoli, dall’altro non esclude del tutto un possibile ripensamento. Molto dipenderà dalle prossime mosse del club azzurro e dalla determinazione di Conte nel voler trattenere il suo capitano.

