Hermoso-Napoli, accordo trovato: arriva il primo regalo per Conte

Hermoso-Napoli, accordo trovato: sarà il primo regalo per Conte. Il difensore spagnolo pronto a sbarcare all’ombra del Vesuvio a parametro zero.

Mario Hermoso è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino”, il difensore spagnolo, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, sarebbe pronto a trasferirsi all’ombra del Vesuvio, diventando il primo acquisto dell’era Antonio Conte.

Manna al lavoro per il doppio colpo in difesa

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, sta lavorando alacremente per regalare a Conte un doppio colpo in difesa. Oltre a Alessandro Buongiorno del Torino, l’obiettivo è quello di assicurarsi le prestazioni di Mario Hermoso, che a fine mese si svincolerà dall’Atletico Madrid.

Hermoso, uno svincolato di lusso: il Napoli pronto all’affondo decisivo

Lo status di svincolato di Hermoso aveva attirato l’interesse di molti club, ma le iniziali richieste dell’entourage del giocatore per il nuovo ingaggio avevano spaventato un po’ tutti. Il Napoli, però, ha saputo aspettare il momento giusto e ora è pronto a sferrare l’attacco decisivo per assicurarsi il difensore spagnolo.

Esperienza e duttilità: le qualità di Hermoso

Mario Hermoso, che martedì prossimo compirà 29 anni, è un difensore centrale di piede sinistro di provata esperienza. Oltre a garantire solidità al reparto arretrato, il giocatore spagnolo è capace di adattarsi anche al ruolo di terzino sinistro, una duttilità molto apprezzata da Antonio Conte.

Conte attende il primo regalo: i tifosi sognano

L’arrivo di Hermoso al Napoli rappresenterebbe il primo regalo per Antonio Conte, che attende con ansia rinforzi di qualità per plasmare la squadra secondo le sue idee di gioco. I tifosi azzurri, entusiasti per l’approdo del tecnico leccese sulla panchina partenopea, sognano una campagna acquisti all’altezza delle ambizioni del club.

Con Hermoso e Buongiorno, il Napoli andrebbe a rinforzare notevolmente la propria retroguardia, mettendo a disposizione di Conte due difensori di livello internazionale. Un doppio colpo che fa sognare i sostenitori azzurri, pronti a vivere una stagione da protagonisti.

