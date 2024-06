Il Napoli insiste per Spinazzola. Conte ha chiamato Chiesa e Buongiorno – SKY

Spinazzola nel mirino del Napoli: Conte lo sponsorizza, ci aveva già provato all’Inter. Conte chiamata a Chiesa e Buongiorno.

Il Napoli sta valutando attentamente il profilo di Leonardo Spinazzola in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, il nuovo allenatore azzurro Antonio Conte stima molto l’esterno della Roma per le sue qualità tecniche e la sua duttilità tattica.

Conte grande estimatore di Spinazzola: “Un calciatore utile”

Marchetti ha sottolineato l’apprezzamento di Conte per Spinazzola: “Antonio Conte ammira molto Spinazzola anche per la sua duttilità, per la sua versatilità. Il problema è che si infortuna spesso, ma è un calciatore utile e potrebbe rientrare nella batteria degli esterni di centrocampo per la prossima stagione”.

Spinazzola ristabilito dopo l’infortunio: la Roma pronta a cederlo

L’esperto di mercato ha poi rassicurato sulle condizioni fisiche di Spinazzola, completamente ristabilito dopo il brutto infortunio subito durante l’ultimo Europeo: “È completamente ristabilito dal brutto infortunio subito durante lo scorso Europeo, ha dimostrato di essere in forma salvo piccole ricadute ma sta bene”. La Roma, alle prese con esigenze economiche, sembra pronta a lasciar partire l’esterno, che percepisce un ingaggio importante.

Conte ci aveva già provato all’Inter: ora è lo sponsor per portarlo a Napoli

Marchetti ha rivelato un retroscena interessante: Conte aveva già provato a portare Spinazzola all’Inter quando allenava i nerazzurri. “Il Napoli è interessato perché Conte lo voleva già all’Inter, nel caso si era arrivato addirittura alle visite mediche e poi l’affare saltò. Probabilmente è il mister lo sponsor”, ha dichiarato l’esperto di Sky.

Napoli, caccia agli esterni: piacciono anche Dedic e Cambiaghi

Il Napoli, oltre a Spinazzola, è alla ricerca di altri esterni per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. “Il club comunque cerca in generale degli esterni. A destra piace Dedic e in avanti c’è l’ipotesi Cambiaghi seguito come possibile sostituto di Lindstrom che piace al Marsiglia”, ha aggiunto Marchetti.

Conte al lavoro per trattenere Di Lorenzo: contatti con Buongiorno, Chiesa e Bellanova

Infine, Marchetti ha toccato anche altri temi caldi del mercato azzurro, come la situazione di Giovanni Di Lorenzo, corteggiato dalla Juventus, e i contatti di Conte con alcuni potenziali rinforzi: “Ha chiamato personalmente Buongiorno, Chiesa e Bellanova. Tutti sarebbero entusiasti di essere allenati da un tecnico vincente come il leccese. Se ne riparlerà a fine Europeo. Di Lorenzo è più orientato alla Juventus, ma Conte farà di tutto per tenerlo”.

L’interesse del Napoli per Leonardo Spinazzola sembra nascere dalla grande stima che Antonio Conte nutre per l’esterno della Roma. Il tecnico leccese, che aveva già provato a portarlo all’Inter, potrebbe essere il principale sponsor per il suo approdo all’ombra del Vesuvio.

