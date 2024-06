Buongiorno dice sì al Napoli. Stop per Hermoso, spunta Rafa Marin del Real Madrid

Buongiorno vuole Napoli: apertura significativa per il grande obiettivo di Conte. Piace anche Rafa Marin del Real Madrid.

Importanti novità sul fronte Alessandro Buongiorno, difensore del Torino e primissimo obiettivo di Antonio Conte per rinforzare la retroguardia del Napoli. Secondo quanto riportato in diretta dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il giocatore avrebbe dato un’apertura significativa al club partenopeo.

Cairo dice no, ma Buongiorno apre al Napoli

Nonostante le dichiarazioni del presidente del Torino, Urbano Cairo, che ha ribadito la non cedibilità di Buongiorno, gli scenari sembrano essere ben diversi. “Il giocatore ha dato un’apertura significativa al Napoli: sì deciso alla corte partenopea che dà al Napoli forza per trattare il giocatore e colmare la distanza”, ha rivelato Di Marzio.

Napoli, offerta da 35 milioni per Buongiorno

Il Napoli sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta importante per assicurarsi le prestazioni di Buongiorno: “Siamo su un’offerta di 35 milioni tra parte fissa e bonus e rispetto a quello che chiede il Torino. Buongiorno è il grandissimo obiettivo di Conte per la difesa”, ha aggiunto l’esperto di Sky.

Hermoso in stand-by, spunta Rafa Marin del Real Madrid

Oltre a Buongiorno, il Napoli sta lavorando anche su altri fronti per rinforzare la difesa. La trattativa per Mario Hermoso, in scadenza con l’Atletico Madrid, al momento è in stand-by. Ecco allora spuntare un nuovo nome: Rafa Marin, difensore centrale classe 2002 di proprietà del Real Madrid, reduce da una buona stagione in prestito all’Alaves.

Marin, profilo interessante per le idee di Conte

Rafa Marin, nonostante la giovane età, ha già dimostrato di avere qualità interessanti. Esordio con il Castilla nel 2021, poi la prima convocazione in prima squadra nel dicembre dello stesso anno. Nell’ultima stagione, l’esperienza positiva all’Alaves. Ora, il Napoli lo segue con attenzione, considerandolo un profilo adatto alle idee di gioco di Antonio Conte.

Il Napoli continua a lavorare alacremente sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Il sì di Buongiorno è un segnale importante, ma gli azzurri non si fermano qui e valutano anche altri profili, come quello di Rafa Marin.

