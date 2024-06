Pedullà: Osimhen, offerta pesante dall’Arabia: il Napoli riflette, Conte vuole Lukaku -VIDEO

Osimhen, offerta pesante dall’Arabia per il Napoli. De Laurentiis riflette, Conte sogna Lukaku. Alternative Dovbyk e Gimenez, occhio a David.

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli continua a tenere banco in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, al momento la fibrillazione maggiore per il centravanti nigeriano arriva dall’Arabia Saudita, dove sarebbero pronti a investire una cifra pesante per il suo cartellino.

L’Arabia ci prova, ma Osimhen sogna la Premier League

Nonostante l’interesse concreto dall’Arabia, Osimhen sembra avere altre priorità per il suo futuro. Il giocatore, che già la scorsa estate aveva flirtato con il PSG, vorrebbe approdare in Premier League, anche se al momento le squadre inglesi sembrano coperte nel ruolo di centravanti.

De Laurentiis apre alla cessione: 70-85 milioni più contropartita?

Il rinnovo di Osimhen con il Napoli fino al 2025 è stato un modo per blindare il giocatore, ma ha anche creato una certa fibrillazione intorno al suo futuro. Pedullà rivela che, al momento, nessuno si è fatto avanti per pagare la clausola da 130 milioni, ma se qualcuno dovesse offrire una cifra tra i 70 e gli 85 milioni più una contropartita, De Laurentiis potrebbe prendere in considerazione la cessione.

Conte sogna Osimhen, ma Lukaku resta in cima alla lista

Per Alfredo Pedullà, Osimhen sarebbe perfetto per il gioco di Antonio Conte, ma il suo ingaggio elevato, da cui dipende anche il rinnovo di Kvaratskhelia, potrebbe rappresentare un ostacolo. In cima alla lista dei desideri di Conte per l’attacco c’è Romelu Lukaku: se il Napoli riuscisse ad averlo, l’allenatore leccese sarebbe il più felice del mondo.

Alternative a Lukaku: Dovbyk e Gimenez, occhio a David

Se l’affare Lukaku non dovesse concretizzarsi, il Napoli valuterà altre opzioni per l’attacco. Tra i nomi citati da Pedullà ci sono Artem Dovbyk e Santiago Gimenez, con quest’ultimo che viene considerato un profilo importante dall’esperto di mercato. Occhio anche a Jonathan David, che il Napoli ha avuto in pugno in passato, ma che non sembra ideale per il gioco di Conte.

Il futuro di Victor Osimhen resta uno dei nodi principali del calciomercato del Napoli. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per il nigeriano e dalla volontà del giocatore di intraprendere una nuova avventura. Nel frattempo, Conte e il club azzurro lavorano per regalare ai tifosi un attacco di livello, con Lukaku come sogno principale.

