Italia-Albania 2-1 la nazionale di Spalletti sembra il Napoli

L’Italia batte 2-1 l’Albania all’esordio degli Europei 2024, ribaltando il gol di Bajrami con Bastoni e Barella. Gli Azzurri di Spalletti passano con il modulo Napoli.

L’Italia ha battuto l’Albania per 2-1 all’esordio degli Europei 2024, nonostante un avvio shock con il gol incassato dopo soli 23 secondi a causa di un errore di Dimarco. Gli Azzurri, però, hanno ribaltato il risultato in cinque minuti grazie alle reti di Bastoni e Barella, mostrando un gioco che ricorda molto il Napoli di Spalletti.

L’errore di Dimarco e il gol di Bajrami

Pronti via, l’Albania passa in vantaggio al Signal Iduna Park di Dortmund. Dopo appena 23 secondi, Bajrami batte Donnarumma per l’1-0, sfruttando un grossolano errore di Dimarco su una rimessa laterale. Il terzino dell’Inter sbaglia completamente il passaggio, con Bastoni che si fa trovare impreparato e non riesce a chiudere in tempo.

Bastoni e Barella ribaltano il risultato

L’Italia non si scompone e in cinque minuti ribalta il match. Prima Bastoni trova il pareggio, poi Barella firma il 2-1 con un destro di controbalzo dal limite dell’area, dopo una respinta della difesa albanese. Un gol che è l’emblema dello stile Napoli voluto da Spalletti anche in Nazionale.

Donnarumma salva nel finale, l’Italia soffre ma vince

Nella ripresa, l’Italia amministra il vantaggio, rischiando però di subire il pareggio nel finale. Al 90′, Manaj scappa a Calafiori e calcia, ma trova un immenso Donnarumma che devia quel tanto che basta per evitare la beffa. Gli Azzurri portano a casa i tre punti, ma con qualche brivido di troppo.

Spalletti e lo stile Napoli: buona la prima, ma c’è da lavorare

La vittoria dell’Italia porta la firma di Spalletti e del suo Napoli. Oltre al “tatuaggio“, il mister ha portato in Nazionale l’esperienza e il gioco mostrati all’ombra del Vesuvio. Buona la prima, ma c’è ancora tanto da lavorare per evitare regali agli avversari e chiudere prima le partite.

Ora la Spagna, a Dortmund dolci ricordi per l’Italia

L’Italia sale a 3 punti nel girone di ferro degli Europei, in attesa della sfida contro la Spagna, che ha battuto 3-0 la Croazia all’esordio. Dortmund evoca dolci ricordi agli Azzurri, che proprio lì nel 2006 batterono la Germania in semifinale nel Mondiale poi vinto. Un ricordo da onorare, ma per farlo servirà un’Italia ancora più convincente.

