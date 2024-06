Mercato Napoli, idea Borna Sosa per la fascia sinistra: profilo molto gradito a Conte

Il Napoli lavora a rafforzare anche la corsia sinistra: emerge con forza il profilo di Borna Sosa, esterno dell’Ajax, già noto a Conte.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli sembra aver messo nel mirino Borna Sosa, esterno sinistro croato attualmente in forza all’Ajax. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico Antonio Conte avrebbe manifestato un forte interesse nei confronti del giocatore, noto per le sue abilità sia difensive che offensive.

Sosa, che ha attirato l’attenzione di Conte già durante il suo periodo al Tottenham, sembra ora essere nuovamente al centro delle attenzioni per il rinnovato progetto partenopeo. Il giocatore, trasferitosi dall’Stoccarda all’Ajax la scorsa stagione, ha dimostrato di essere una pedina versatile e preziosa: eccelle nel cross e nell’assist, e si distingue per la sua tecnica, velocità e resistenza. Ecco quanto si legge sul Corriere:

“C’è una pista per le corsia mancina del nuovo Napoli di Antonio Conte. Si tratta di Borna Sosa, già accostato al Tottenham proprio di Conte ma senza la definizione della trattativa e così rimase allo Stoccarda, salvo poi trasferirsi all’Ajax nella scorsa stagione. Ora il nazionale croato torna di moda per il Napoli: si tratta di un giocatore molto abile in entrambe le fasi, bravo tecnicamente, nel cross e nell’assist, coniugando rapidità, allungo e resistenza. Si tratta di un uomo a tutta fascia capace di venire a giocare anche dentro il campo: esattamente l’identikit che può interessare al tecnico”.

L’Europeo in corso potrebbe influenzare i tempi della trattativa, dato che Sosa è attualmente impegnato con la nazionale croata. Ma nonostante le competizioni internazionali possano ritardare i trasferimenti, il Napoli sembra deciso a valutare seriamente l’acquisto del giocatore, il cui valore è stato fissato a meno di 10 milioni di euro.

“L’Europeo però anche in questo caso rischia di rallentare la situazione considerando che la vetrina internazionale è una chance troppo importante per mettere in mostra i propri giocatori. Oggi inizierà anche l’europeo di Sosa, nell’ultima stagione all’Ajax ha collezionato 27 presenze e 5 assist. È stato pagato poco meno di 10 milioni”.

Il Napoli, sempre attento alle opportunità di mercato, continua dunque a monitorare da vicino la situazione di Sosa, nella speranza di aggiungere ulteriore qualità al suo reparto difensivo in vista della prossima stagione calcistica.