Il Napoli lavora al rinnovo di Kvaratskhelia: appuntamento dopo l’Europeo

Il Napoli intende aumentare l’offerta per il rinnovo di Kvaratskhelia: discorso rimandato al termine degli Europei.

Il Napoli sta facendo di tutto per assicurarsi il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, il calciatore georgiano che ha brillato nella scorsa stagione nonostante le difficoltà del club azzurro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il club partenopeo è pronto a offrire un contratto potenziato per assicurarsi i servigi del giocatore anche per le prossime stagioni.

Le trattative sono in corso e si intensificheranno dopo gli Europei, durante i quali Kvara rappresenterà la Georgia per la prima volta nella storia del paese. Attualmente, c’è un divario di circa un milione di euro tra le richieste delle due parti, ma all’interno del Napoli c’è fiducia che un accordo possa essere raggiunto. Si prevede che il nuovo contratto includerà un aumento significativo, portando l’ingaggio del calciatore da 1,5 a 5 milioni di euro annui, bonus compresi, fino al 2027. Ecco quanto si legge:

“Le parti si sono date appuntamento alla fine dell’Europeo che Kvara giocherà con la Georgia per la prima volta nella storia del suo Paese. Per il momento resta una distanza di circa un milione di euro prima che si possa parlare di fumata bianca. Ma in casa Napoli si respira ottimismo. Il club azzurro è pronto a mettere sul piatto della bilancia un adeguamento contrattuale da 5 milioni a stagione comprensivi di bonus (il calciatore oggi ha un ingaggio da 1,5 all’anno fino al 2027), mentre il manager del georgiano, Mamuka Jugeli, si aspetta un sacrificio maggiore da parte di DeLa”.

Il manager di Kvara, Mamuka Jugeli, è ottimista ma attende un ulteriore impegno da parte della dirigenza azzurra, soprattutto alla luce dell’interesse del PSG guidato dal magnate Nasser Al-Khelaifi. Il club parigino sta valutando un grosso investimento per sostituire la partenza di Mbappè e Kvara sembra essere una delle opzioni considerate.

Nonostante una stagione non esaltante per il Napoli, Kvara ha dimostrato il suo valore con 11 gol e 12 assist, consolidando la sua posizione di punto luminoso nella squadra. Il presidente della Filmauro, patron del club, è disposto a fare un investimento significativo per garantire la permanenza del talento georgiano, anche se ciò potrebbe comportare costi maggiori del previsto.

Il Napoli è fiducioso nel raggiungere un accordo positivo e si attende che le trattative si concludano in modo favorevole una volta terminati gli Europei.