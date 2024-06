Presentazione Antonio Conte: ecco quando e dove verrà presentato ufficialmente il tecnico

La presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli sarebbe prevista per il 26 giugno al Palazzo Reale di Napoli.

Antonio Conte, il rinomato tecnico italiano, sarà ufficialmente presentato come nuovo allenatore del Napoli il prossimo mercoledì 26 giugno. L’evento avrà luogo alle ore 15.30 presso il prestigioso Teatro di corte del Palazzo Reale di Napoli.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Conte utilizzerà l’occasione per condividere con i media e i tifosi i motivi che lo hanno spinto ad accettare questa nuova sfida, le sue ambizioni per la prossima stagione, e le strategie di mercato che intende adottare per rafforzare la squadra.

Nel frattempo, Conte si è già attivato sul fronte interno, cercando di persuadere il difensore Giovanni Di Lorenzo a rimanere a Napoli nonostante le voci di un possibile trasferimento. Il capitano per ora è deciso a concentrarsi esclusivamente sull’Europeo in corso con la Nazionale Italiana, chiedendo di non essere disturbato fino a luglio.