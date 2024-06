Caso Di Lorenzo, il retroscena: “Ha chiesto la cessione già da maggio”

Il futuro di Di Lorenzo continua a tenere banco in casa Napoli: il terzino avrebbe chiesto la cessione già da tempo.

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli, è oggetto di intensi dibattiti in casa azzurra. Secondo fonti vicine al club, il giocatore avrebbe espresso il desiderio di lasciare la squadra dopo una stagione contrassegnata da alti e bassi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Di Lorenzo avrebbe formalmente richiesto la cessione già verso la fine della scorsa stagione, una mossa che ha sorpreso molti osservatori del calcio italiano. Nonostante il suo desiderio di trasferirsi alla Juventus, il Napoli ha manifestato un netto rifiuto di cedere il giocatore.

Martedì scorso, le parti coinvolte hanno partecipato a un incontro decisivo che ha visto la presenza del suo agente Mario Giuffredi, del tecnico Antonio Conte e del direttore sportivo Giovanni Manna. Di Lorenzo avrebbe comunicato la sua volontà di partire già nel mese di maggio, un segnale precoce della sua insoddisfazione. Ecco quanto si legge:

“Di Lorenzo aveva già svelato i suoi piani a Manna l’ultima settimana di maggio. In quell’occasione nessuno dal Napoli aveva provato a dichiaralo incedibile e intoccabile, bensì la voglia di partire palesata da Di Lorenzo era stata incassata e in parte metabolizzata a patto di portare in dote una proposta importante. Della serie: puoi partire, ma devi farci guadagnare una cifra importante”.