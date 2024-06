IL MATTINO – Mario Rui via da Napoli, avanza l’ipotesi Spinazzola

Il Napoli cerca rinforzi sulle corsie esterne con la possibile partenza di Mario Rui: il profilo di Spinazzola non dispiacerebbe.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il calciomercato estivo entra nel vivo e il Napoli non resta indifferente. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il club partenopeo starebbe valutando seriamente l’idea di proporre un contratto a Leonardo Spinazzola, esterno sinistro della Roma.

La possibile partenza di Mario Rui aprirebbe le porte al giocatore italiano, che lascerà la Roma a parametro zero. Spinazzola, 31 anni, attualmente percepisce un ingaggio annuo di 3 milioni di euro con i giallorossi, una cifra su cui il Napoli sta riflettendo attentamente. La strategia potrebbe prevedere un contratto biennale con opzione di prolungamento a condizioni più favorevoli per il club partenopeo.

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è determinato a costruire una squadra competitiva in ogni reparto e vede in Spinazzola un profilo adatto per rinforzare le corsie esterne. Il dialogo tra Conte e Giovanni Manna, figura chiave nel processo decisionale, è intenso mentre il club azzurro prosegue le sue valutazioni.