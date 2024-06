Conte al Napoli, c’è la Firma: è tutto vero, parte la new era – IL MATTINO

Antonio Conte ha ufficialmente firmato con il Napoli, dando il via a una nuova era per il club partenopeo. Preparatevi a un metodo di lavoro rivoluzionario.

È fatta, l’ultima bozza definitiva è arrivata poco dopo le 19 di domenica, come rivelato dal quotidiano Il Mattino. Tutto è stato definito nei minimi dettagli: dalla durata del contratto alle cifre dell’ingaggio, dai bonus per lo scudetto, la Champions League e la Coppa Italia. Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno continuato a tessere la tela di un contratto triennale anche durante le rispettive vacanze, e ora è arrivata l’ultima firma, quella che sancisce l’inizio della “new era” parte II per il Napoli.

Conte al Napoli, è Ufficiale

De Laurentiis vuole una cerimonia solenne e simbolica, con un’altra firma pubblica al contratto dei record, quello che cambierà la storia del club, davanti alle telecamere e ai giornalisti. L’evento verrà organizzato nei prossimi giorni, forse a Palazzo Reale, per celebrare l’ingaggio dell’allenatore più pagato nella storia del Napoli, con circa 20 milioni di euro lordi a stagione.

I Rapporti da Gestire

Come spesso accade all’inizio di un nuovo ciclo, De Laurentiis è “folle d’amore” per Conte, e lo stesso vale per l’allenatore, che non vede l’ora di iniziare l’avventura in azzurro. Tuttavia, la regola per entrambi è che ogni avventura finisce spesso con gli stracci che volano e le parole che si gonfiano. Manna e Oriali dovranno gestire i momenti difficili, quando il presidente farà un’invasione di campo senza pensare che sia un’invasione di campo.

L’Uomo del Sud

Conte non vede l’ora di diventare il condottiero dell’unico club del Sud che ha rotto la tirannia di Milan, Inter e Juventus. L’uomo del Sud si ricorda ancora quel pomeriggio del 5 novembre 1989, quando rientrò al San Paolo dopo un infortunio lunghissimo, marcò Maradona e segnò il suo primo gol in Serie A.

Il Metodo di Lavoro

Conte è noto per il suo metodo di lavoro rivoluzionario, incentrato sullo studio del gioco e sulle infinite ore in sala video con i giocatori. I calciatori sono avvisati: si entra al mattino e spesso si esce nel tardo pomeriggio. È il motivo per cui Conte ha già chiesto alla società una serie di innovazioni tecnologiche.

La Prima Regola

Una delle regole fondamentali per Conte è che nessun calciatore deve essere più pagato di lui, la regola dei capi e dei vecchi maestri. Per capire Antonio Conte, bisogna farlo raccontare dai suoi giocatori, che dicono che per lui sarebbero disposti a fare qualsiasi cosa.

In conclusione, l’ingaggio di Antonio Conte rappresenta l’inizio di una nuova era per il Napoli, con un metodo di lavoro rivoluzionario e un allenatore che sa entrare nella mente e nel cuore dei giocatori, facendoli sentire più grandi di quello che sono. Preparatevi a un’avventura intensa e appassionante sotto la guida del nuovo condottiero azzurro.