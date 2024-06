Conte torna dalle vacanze, attesa finita: Firma imminente

Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sono tornati dalle vacanze, pronti a firmare il contratto che legherà l’allenatore al Napoli. Le firme sono attese tra mercoledì e giovedì.

NAPOLI. Le vacanze di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sono finite, e Napoli è in fibrillazione per l’attesa firma del contratto che legherà l’allenatore alla squadra partenopea. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente del Napoli è atterrato ieri a Capodichino, mentre Conte è stato avvistato a Vibo Marina, in partenza per le Isole Eolie.

Ora che entrambi sono tornati, il conto alla rovescia per l’annuncio ufficiale di Conte come nuovo allenatore del Napoli è iniziato. Le firme sul contratto più discusso di questa sessione di calciomercato sono attese tra mercoledì e giovedì, mettendo fine alle settimane di attesa dei tifosi azzurri.

Il Corriere dello Sport sottolinea che presidente e allenatore hanno trascorso gli ultimi giorni di vacanza prima di accelerare verso la conclusione dell’accordo. L’arrivo di Conte a Napoli rappresenta una svolta cruciale per il club, che punta a tornare protagonista in Serie A e in Europa sotto la guida del tecnico salentino.

I dettagli dell’accordo non sono ancora noti, ma si ipotizza un contratto pluriennale per Conte, che avrà il compito di riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano. La sua esperienza e la sua mentalità vincente sono viste come gli elementi chiave per il rilancio della squadra partenopea.