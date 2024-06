Napoli-Buongiorno: Ecco quando potrebbe chiudersi al trattativa. Spunta un mossa di Manna

Il Napoli all’assalto di Buongiorno: trattativa calda con il Torino, offerta da 40 milioni. Per il difensore pronto un quinquennale a cifre raddoppiate.

Il Napoli è sempre più determinato a portare Alessandro Buongiorno all’ombra del Vesuvio. Il giovane difensore del Torino, nonostante le dichiarazioni di incedibilità del presidente Urbano Cairo, è al centro di una trattativa importante tra i due club.

De Laurentiis e Manna vogliono accontentare Conte

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il direttore sportivo Giovanni Manna stanno lavorando alacremente per trovare l’intesa con il Torino e regalare ad Antonio Conte il difensore tanto desiderato. Una mossa che dimostra la volontà della società partenopea di assecondare le richieste del nuovo allenatore per costruire una squadra competitiva.

Napoli a un passo da Buongiorno: offerta da 40 milioni

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli si sarebbe spinto fino a offrire 40 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Buongiorno. Una cifra importante, che si avvicina molto ai 45 milioni richiesti da Cairo. La differenza, a questo punto, potrebbe farla la volontà del giocatore, attualmente impegnato con la Nazionale italiana agli Europei sotto la guida di Luciano Spalletti.

Quinquennale a cifre raddoppiate: il Napoli tenta Buongiorno

Per convincere Buongiorno ad accettare la destinazione partenopea, il Napoli avrebbe messo sul piatto un contratto quinquennale a cifre che raddoppiano l’attuale ingaggio del difensore al Torino. Stando a quanto riportato da “Il Mattino”, il centrale percepirebbe poco più di 2 milioni di euro a stagione, un’offerta allettante che potrebbe fare la differenza nella trattativa.

Trattativa ben avviata, si attende il sì di Cairo

La trattativa tra Napoli e Torino per Buongiorno sembra essere ben avviata, con il gradimento del giocatore che rappresenta un fattore importante. Ora non resta che trovare l’accordo definitivo con Cairo per ratificare l’operazione. Le parti si sarebbero date qualche giorno di tempo per riflettere, con l’intenzione di tornare a discuterne a metà della prossima settimana, dopo il weekend di pausa.

Il Napoli è sempre più vicino a Alessandro Buongiorno, individuato come rinforzo ideale per la difesa di Antonio Conte. I tifosi partenopei attendono con ansia il primo colpo del nuovo corso azzurro, consapevoli che l’arrivo del centrale del Torino rappresenterebbe un importante segnale delle ambizioni del club.

