Napoli, Dovbyk dice sì: Ecco cosa manca per chiudere

Il Napoli in pressing su Dovbyk. L’attaccante ucraino dice sì agli azzurri. Pronti 35 milioni per convincere il Girona.

Il Napoli sembra aver individuato in Artem Dovbyk il possibile sostituto di Victor Osimhen per l’attacco. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, l’attaccante ucraino del Girona, classe 1997 e capocannoniere dell’ultima Liga, avrebbe dato il suo assenso al trasferimento in azzurro. Ora manca solo l’accordo tra i club per chiudere definitivamente l’operazione.

Il Napoli offre 35 milioni, il Girona ne chiede 40

Stando a quanto si apprende dalla Catalogna, il Napoli avrebbe dimostrato la disponibilità a offrire 35 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Dovbyk. Il Girona, però, punta a incassare almeno 40 milioni per lasciar partire il suo gioiello. Nel contratto dell’attaccante, in scadenza nel 2028, non è presente una vera e propria clausola rescissoria, ma esiste un accordo tra il suo manager e i dirigenti spagnoli: di fronte a un’offerta da 40 milioni, Dovbyk potrà lasciare il club.

Napoli in pressing, ma occhio all’Arsenal

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, sta portando avanti i contatti con l’entourage di Dovbyk, in particolare con il suo agente Alex Liundovskyi. Gli azzurri sembrano essere in pole position per l’attaccante ucraino, ma devono fare attenzione alla concorrenza dell’Arsenal, che ha preso informazioni sul giocatore. Molto dipenderà dal progetto che verrà presentato a Dovbyk e dalla volontà del Girona di abbassare le pretese economiche.

Dovbyk, il profilo ideale per il dopo Osimhen

Artem Dovbyk rappresenta il profilo ideale per il Napoli in caso di partenza di Victor Osimhen. L’attaccante ucraino, grazie alla sua stagione da protagonista con il Girona, ha dimostrato di avere le qualità tecniche e realizzative per raccogliere l’eredità del nigeriano. La sua età (26 anni) e la sua esperienza nella Liga sono altri fattori che lo rendono un obiettivo di mercato molto interessante per il club partenopeo.

Il Napoli sembra essere a un passo da Artem Dovbyk. Con il sì del giocatore già in tasca, ora gli azzurri dovranno trovare l’intesa con il Girona per regalare a Rudi Garcia il nuovo centravanti per la prossima stagione. I tifosi partenopei sognano un attacco di livello anche in caso di addio di Osimhen.

