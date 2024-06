Napoli, doppio colpo in difesa: dopo Buongiorno, spunta Circati del Parma

Napoli dopo Buongiorno, spunta Circati del Parma. Lukaku in stand-by, dipende da Osimhen. Conte vuole rinforzi per gli azzurri.

Il Napoli di Antonio Conte sta lavorando alacremente per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino”, il ds Giovanni Manna è al lavoro per regalare al tecnico leccese un doppio colpo nel reparto arretrato.

Buongiorno, trattativa ben avviata: si tratta con il Torino

Il primo nome sulla lista del Napoli è quello di Alessandro Buongiorno, 25enne difensore del Torino. Nonostante le dichiarazioni di incedibilità del presidente granata Urbano Cairo, i contatti tra i club sono stati avviati e la trattativa sembra ben indirizzata. Il Napoli ha offerto fino a 40 milioni di euro, mentre il Torino ne chiede 45. Per Buongiorno è pronto un quinquennale che raddoppierebbe l’attuale ingaggio. Le parti si sono date qualche giorno di tempo per riflettere, ma l’impressione è che l’affare possa concludersi positivamente.

Circati del Parma, il nuovo nome per la difesa azzurra

Oltre a Buongiorno, il Napoli sta sondando anche altri profili per rinforzare la retroguardia. Se la trattativa per Mario Hermoso dell’Atletico Madrid sembra essersi raffreddata, spunta un nuovo nome: Alessandro Circati del Parma. Il giovane difensore centrale, classe 2002, si è messo in luce nell’ultima stagione contribuendo alla promozione dei ducali in Serie A. Circati, destro naturale che può giocare anche come terzino, piace per età, stazza e prospettiva.

Lukaku in stand-by, dipende da Osimhen

Per quanto riguarda l’attacco, il Napoli continua a monitorare la situazione di Romelu Lukaku. Il belga è la prima scelta di Conte per il dopo Osimhen, ma l’operazione è legata alla cessione del nigeriano. Il Chelsea, proprietario del cartellino di Lukaku, vuole monetizzare e rifiuta un nuovo prestito, forte della clausola da 44 milioni di euro presente nel contratto dell’attaccante.

Il Napoli sta lavorando su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. La difesa sembra essere la priorità, con Buongiorno e Circati come obiettivi principali, ma anche l’attacco potrebbe vedere un nuovo importante innesto in caso di partenza di Osimhen.

