Osimhen furioso, complice anche il mercato che non decolla

Osimhen furioso, ma il mercato non decolla: Chelsea e PSG si tirano indietro, l’Arabia Saudita resta l’unica opzione concreta. Il Napoli rischia di trovarsi con un giocatore scontento.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, si trova al centro di un vortice di voci di mercato, ma al momento nessun club sembra essersi fatto concretamente avanti per acquistarlo. Una situazione che sta generando frustrazione nel bomber nigeriano, sfociata in un duro sfogo contro il commissario tecnico della sua nazionale durante una diretta social poi bruscamente interrotta.

La clausola frena le pretendenti, il Chelsea si tira fuori

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Osimhen avrebbe espresso più volte la volontà di lasciare il Napoli, ma la clausola rescissoria presente nel suo contratto, che si aggira tra i 120 e i 130 milioni di euro, sembra frenare le squadre interessate. Il Chelsea, che sembrava il club più pronto a compiere l’investimento, si è tirato fuori dalla corsa, mentre l’Arsenal non è andato oltre una semplice manifestazione di gradimento.

Il PSG non si muove, l’Arabia Saudita unica opzione concreta

Nonostante i rumors, il Paris Saint-Germain non ha fatto alcuna mossa significativa per assicurarsi le prestazioni di Osimhen. Al momento, l’unica opzione concreta sembra essere rappresentata dall’Arabia Saudita, dove il nigeriano potrebbe trovare un contratto molto ricco. Tuttavia, il desiderio del giocatore sarebbe quello di rimanere in Europa per giocare la Champions League.

Il Napoli valuta la situazione, rischio Osimhen scontento

A Castel Volturno, sede del ritiro del Napoli, la situazione viene valutata con attenzione. Se la società non dovesse abbassare le proprie pretese economiche, rischierebbe di ritrovarsi con un calciatore non entusiasta e con uno stipendio tre volte superiore al tetto imposto dal presidente De Laurentiis per i tesserati.

Osimhen, un rebus per il Napoli

Il futuro di Victor Osimhen rappresenta un vero e proprio rebus per il Napoli. Da un lato, il club vorrebbe monetizzare al massimo dalla sua cessione, forte della clausola rescissoria monstre. Dall’altro, il rischio è quello di trattenere un giocatore scontento e con un ingaggio fuori dai parametri societari. Una situazione complicata, che potrebbe trovare sbocco solo con un’offerta all’altezza delle richieste partenopee o con un ripensamento del nigeriano.

I tifosi del Napoli seguono con apprensione le vicende legate al futuro di Osimhen, consapevoli che dalla sua permanenza o partenza dipendono gran parte delle strategie di mercato del club. Nei prossimi giorni, la situazione potrebbe trovare una svolta, ma al momento il destino dell’attaccante sembra essere ancora tutto da scrivere.

