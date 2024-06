Lukaku, la pista Napoli si raffredda: spunta l’indizio per la nuova destinazione

Le pretese economiche del Chelsea allontanano Lukaku dal Napoli. Il belga potrebbe valutare un’offerta dall’Arabia Saudita per il suo futuro.

Il Napoli sembrava interessato a Romelu Lukaku come possibile sostituto di Victor Osimhen, ma le alte richieste economiche del Chelsea stanno raffredando la pista partenopea. Secondo il Corriere dello Sport, il club londinese esclude l’ipotesi di un prestito e punta a una cessione a titolo definitivo per soddisfare la clausola rescissoria da 37,5 milioni di sterline.

Inoltre, il centravanti belga percepisce un ingaggio di 10 milioni di euro più bonus, cifre al di fuori dei parametri economici del Napoli e del presidente Aurelio De Laurentiis.

Lukaku-Conte, feeling speciale

Nonostante il feeling speciale tra Lukaku e l’attuale allenatore del Napoli Antonio Conte, con il quale ha già lavorato in passato, le pretese del Chelsea rappresentano un ostacolo importante per l’eventuale operazione di mercato. Il Corriere dello Sport suggerisce che i Blues potrebbero accontentarsi di una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma le informazioni raccolte dal direttore sportivo Giovanni Manna hanno evidenziato la difficoltà di un’eventuale trattativa.

Spunta l’Arabia Saudita per Lukaku

Intanto, emerge un indizio sulla possibile destinazione futura di Lukaku. Il compagno di nazionale belga, Yannick Carrasco, attualmente in Arabia Saudita all’Al-Shabab, ha rivelato che sia Lukaku che Kevin De Bruyne gli hanno chiesto informazioni sulla vita nel Paese arabo.

“Lukaku e De Bruyne mi hanno chiesto informazioni su come vanno le cose in Arabia. Vivendo quella realtà è più facile per me dare dei feedback,” ha affermato Carrasco.

Questa indiscrezione potrebbe suggerire che Lukaku stia valutando l’opzione di trasferirsi in Arabia Saudita, dove i club stanno investendo pesantemente per attrarre talenti di livello mondiale.

Il futuro di Lukaku resta ancora incerto, ma sembra che la pista Napoli si stia raffredando a causa delle elevate richieste economiche del Chelsea. Nel frattempo, l’interesse manifestato per l’Arabia Saudita potrebbe rappresentare una nuova opportunità per il centravanti belga.

