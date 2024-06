Hermoso-Napoli, la trattativa si complica: Manna ha un nuovo nome per la difesa

La pista per portare Mario Hermoso al Napoli si raffredda a causa delle alte richieste. Il ds Manna valuta Alessandro Circati del Parma come alternativa.

Il Napoli sembra aver individuato in Mario Hermoso uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Mattino, la trattativa con il difensore spagnolo si è complicata a causa delle elevate richieste d’ingaggio e commissioni da parte del suo entourage.

Nonostante Hermoso non abbia rinnovato il contratto con l’Atletico Madrid, le pretese economiche dell’ambiente che lo circonda rappresentano un ostacolo per il Napoli, raffreddando momentaneamente la pista.

Hermoso, richieste alte complicano la trattativa. Manna valuta Circati del Parma

Di fronte alle difficoltà nell’affare Hermoso, il direttore sportivo del Napoli, Manna, sta esplorando altre opzioni per accontentare le richieste dell’allenatore Antonio Conte, che ha indicato la difesa come priorità nel mercato estivo.

Secondo Il Mattino, sta prendendo piede la pista che porta ad Alessandro Circati, giovane difensore centrale del Parma appena promosso in Serie A. Circati, classe 2002 e di origini australiane, è esploso sotto la guida di Fabio Pecchia, conquistando la promozione con i ducali.

Il profilo di Circati piace al Napoli: nonostante la giovane età, il difensore si è dimostrato un “distruttore naturale” in grado di giocare anche come terzino, grazie alla sua stazza fisica. Il ruolo di centrale, però, sembra quello più adatto per lui.

Priorità a un reparto rafforzato

Sia Hermoso che Circati rientrano nei piani del Napoli per rinforzare un reparto, quello difensivo, che ha sofferto particolarmente nella scorsa stagione. Conte ha chiesto esplicitamente a Manna di concentrarsi su questo aspetto, con l’obiettivo di consegnare all’allenatore almeno due nuovi innesti di qualità.

Mentre la pista Hermoso si complica per le alte richieste, Manna sta valutando con attenzione il profilo di Circati, difensore giovane ma già esperto dopo l’ottima annata con il Parma.

Il calciomercato estivo del Napoli sembra destinato a ruotare attorno al rafforzamento della difesa, una priorità per Conte in vista della prossima stagione.