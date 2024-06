Napoli respinge le proposte di Lione e Marsiglia per Lindstrom

Nonostante la deludente stagione con il Napoli, Jesper Lindstrom continua ad attrarre l’interesse di club francesi come Lione e Marsiglia. Ma il Napoli rifiuta le offerte di prestito.

Jesper Lindstrom ha vissuto una stagione complicata al Napoli, collezionando poche presenze e non riuscendo a incidere come ci si aspettava dopo il suo arrivo dall’Eintracht Francoforte per oltre 25 milioni di euro. Nonostante questa annata negativa, che gli è costata anche l’esclusione dalla nazionale danese per Euro 2024, il calciatore danese continua ad avere estimatori.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non mancano infatti le richieste per Lindstrom, soprattutto provenienti dalla Ligue 1 francese.

Napoli respinge le proposte di prestito

Dopo l’interesse manifestato dal Lione, anche il Marsiglia ha chiesto informazioni al Napoli per un eventuale trasferimento di Lindstrom, avanzando la proposta di un prestito. Tuttavia, il club partenopeo non sembra intenzionato ad accettare formule di questo tipo.

Il Napoli, infatti, vuole un forte indennizzo per lasciar partire il danese, escludendo quindi la possibilità di un prestito secco. L’eventualità di un prestito oneroso potrebbe invece essere presa in considerazione dalla società azzurra.

Un acquisto sbagliato per il Napoli?

L’arrivo di Lindstrom a Napoli, nell’estate 2022, era stato accolto con grandi aspettative, soprattutto dopo le ottime stagioni con l’Eintracht Francoforte. Tuttavia, il rendimento deludente dell’esterno offensivo danese ha portato a considerare il suo acquisto come un investimento sbagliato da parte del Napoli.

Nonostante ciò, l’interesse di club come Lione e Marsiglia dimostra che Lindstrom mantiene ancora una buona considerazione sul mercato, anche se il Napoli sembra intenzionato a non svendere il giocatore, respingendo le proposte di prestito secco.

Il futuro di Lindstrom è ancora incerto, ma sembra sempre più probabile che possa lasciare Napoli nella prossima sessione di calciomercato, a patto che arrivino offerte economicamente vantaggiose per il club ex campione d’Italia.