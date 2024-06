Weber, gaffe anti-Juve a Roma. Tifosi del Napoli scatenati: “Che risate!” – VIDEO

Julian Weber, ha postato un coro contro la Juve, scatenando l’ilarità dei tifosi napoletani sui social.

Julian Weber, atleta tedesco vincitore della medaglia d’argento nel lancio del giavellotto agli Europei di Atletica di Roma 2024, ha commesso un’esilarante quanto involontaria gaffe sui social nel tentativo di ringraziare la Capitale italiana dopo la sua impresa sportiva.

Per accompagnare il video della sua prestazione d’argento, Weber ha scelto come sottofondo un remix della famosa canzone “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri. Peccato che, per puro caso, l’atleta abbia pubblicato la versione diventata un coro contro la Juventus.

Ilarità dei tifosi napoletani

Se i tifosi juventini si sono ovviamente infuriati per l’accaduto, i sostenitori del Napoli hanno accolto la gaffe con grande ilarità, prendendosi gioco dei rivali bianconeri.

“Che risate, questo tedesco ci ha fatto un favore!” commenta divertito Gennaro su Facebook. “Spero che Weber possa venire presto a Napoli, lo accoglieremo a braccia aperte!” scrive scherzosamente Antonio.

Weber si giustifica: “Errore in buona fede”

Nei commenti, Julian Weber ha provato a giustificarsi, specificando di aver commesso l’errore in assoluta buona fede e senza alcuna intenzione polemica verso la Juventus o i suoi tifosi.

Il lanciatore tedesco ha ammesso di non essere a conoscenza delle particolari dinamiche legate ai cori da stadio italiani e di non essersi semplicemente reso conto di aver scelto una versione “incriminata” del celebre motivetto.

Il coro anti Juve di Julian Weber: Gaffe virale e divertente

Nonostante le giustificazioni di Weber, la sua gaffe social è diventata rapidamente virale in Italia, attirando l’attenzione di numerosi tifosi del Napoli che non hanno resistito alla tentazione di prenderla con ironia.

“Sto ancora ridendo, che fenomeno questo Weber!” commenta Andrea. “Adesso sono curioso di vedere la reazione della Juventus” aggiunge Marco.

L’episodio ha dimostrato come, a volte, anche un semplice errore di sottofondo musicale possa trasformarsi in un caso divertente e in grado di accendere gli animi delle tifoserie più accese, specialmente quando coinvolge una delle squadre più amate e odiate come la Juventus.

I sostenitori del Napoli, in particolare, si sono divertiti non poco per questa curiosa e involontaria frecciatina social arrivata dall’ignaro Weber.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Julian Weber (@__julianweber__)