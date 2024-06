Calciomercato Napoli, Manna fa sul serio per Rafa Marin del Real Madrid

Il Napoli guarda in casa Real Madrid per rinforzare la difesa. Rafa Marin, giovane centrale classe 2002, nel mirino del ds Manna.

Il Napoli, dopo una stagione deludente, è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato. La priorità del club azzurro è quella di regalare ad Antonio Conte degli innesti di qualità nel reparto difensivo.

Rafa Marin nel mirino di Manna

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna avrebbe messo nel mirino Rafa Marin, difensore centrale classe 2002 di proprietà del Real Madrid. Nella passata stagione, il giovane spagnolo ha giocato in prestito all’Alaves.

Due centrali per Conte

Il Napoli dovrà acquistare almeno due nuovi difensori centrali per costruire la formazione ideale per l’allenatore Antonio Conte. Oltre a Rafa Marin, nei radar degli azzurri ci sarebbe anche Alessandro Buongiorno del Torino. Il nome di Mario Hermoso dell’Atletico Madrid rimane sullo sfondo, ma al momento non avrebbe ancora raggiunto un accordo economico con il Napoli.

Manna esplora il mercato spagnolo

Il direttore sportivo Manna continua ad esplorare il mercato spagnolo alla ricerca di opportunità per rinforzare la retroguardia del Napoli. Oltre a Rafa Marin, non è escluso che possano emergere altri profili interessanti provenienti dalla Liga.

Con la difesa indicata come reparto da rinforzare in maniera prioritaria, è chiaro che il Napoli e Manna faranno sul serio per assicurarsi innesti di valore in vista della prossima stagione sotto la guida di Antonio Conte.