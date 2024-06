Calciomercato Napoli: Manna al lavoro per chiudere Rafa Marin – Sky

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, il Napoli sarebbe al lavoro per definire l’arrivo di Rafa Marin, difensore centrale classe 2002 del Real Madrid.

Il Napoli dovrà rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione e, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe individuato in Rafa Marin un obiettivo concreto per la retroguardia.

Marin, difensore centrale classe 2002 di proprietà del Real Madrid, nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Alaves, mettendosi in luce con buone prestazioni.

Manna al lavoro per chiudere l’affare

Stando alle indiscrezioni riportate da Sky Sport sui propri canali social, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, sarebbe attualmente al lavoro per definire l’affare e chiudere l’arrivo del giovane difensore spagnolo.

Marin avrebbe scalato le gerarchie delle preferenze del Napoli, posizionandosi tra i profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza partenopea.

Un investimento a prescindere da Buongiorno

L’eventuale arrivo di Rafa Marin al Napoli non sembrerebbe essere legato alla trattativa per Alessandro Buongiorno, altro obiettivo difensivo del club azzurro per il quale si sta lavorando con il Torino.

Secondo Sky Sport, infatti, il Napoli vorrebbe investire su Marin a prescindere dall’esito della trattativa per Buongiorno, considerando il giovane spagnolo un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per rinforzare la retroguardia.

Un difensore di prospettiva

Classe 2002, Rafa Marin rappresenterebbe un investimento importante per il presente, ma soprattutto per il futuro del Napoli. Il difensore spagnolo, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, avrebbe convinto la dirigenza partenopea con le sue qualità e le sue potenzialità.

Con Manna al lavoro per definire l’affare, il Napoli sembrerebbe intenzionato a chiudere l’operazione Marin, assicurandosi un difensore di prospettiva per rinforzare un reparto considerato cruciale in vista della prossima stagione.