Juan Jesus diventa italiano: “Da oggi sono Giovanni Gesù”

Il difensore brasiliano Juan Jesus annuncia con gioia di aver ottenuto la cittadinanza italiana dopo 12 anni nel Bel Paese: “L’Italia è il mio destino”.

Juan Jesus, difensore brasiliano arrivato in Italia nel 2012 per giocare con l’Inter, ha annunciato con gioia di aver ottenuto la cittadinanza italiana dopo un percorso lungo 12 anni nel Bel Paese. Un traguardo importante per il calciatore, che in un toccante post su Instagram ha ribadito il legame profondo con la sua “seconda casa”.

“L’Italia mi ha dato tutto”

“Oggi è un giorno per me importante. In 12 anni l’Italia mi ha dato tutto: lavoro, amore, amici e famiglia”, ha scritto Juan Jesus, ripercorrendo le tappe del suo cammino nel calcio italiano: “Qui ho trovato la mia vita, il mio destino e il mio futuro. Ho visto e ammirato le Alpi e le isole, le città, l’arte e la bellezza”.

Dalle esperienze a Milano e Roma al sogno Napoli

Il difensore, che compirà 32 anni a giugno, ha vissuto esperienze importanti in diverse città italiane: “Ho vissuto a Milano, a Roma dove è nato mio figlio, e ora mi sveglio guardando la meraviglia di Napoli“. Proprio con la maglia del Napoli, Juan Jesus ha coronato il sogno di vincere lo Scudetto: “Con questa maglia ho vinto uno scudetto e realizzato un sogno che rimarrà per sempre nel mio cuore”.

Il ringraziamento all’Italia: “Sono tremendamente orgoglioso”

Con profonda gratitudine, il neo cittadino italiano ha concluso: “Sono grato per quanto vissuto, sono ansioso di provare ancora queste emozioni e tremendamente orgoglioso di annunciare che da oggi il vostro paese è anche un pochino il mio. Dopo tanti anni ho ottenuto la cittadinanza italiana”.

Un abbraccio all’Italia da parte di Juan Jesus, che d’ora in poi potrà essere chiamato anche “Giovanni Gesù”, come ironicamente suggerito dal calciatore stesso nel suo post.

