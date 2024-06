Shock ad Amburgo: uomo armato di ascia minaccia agenti prima di Polonia-Olanda

Un uomo armato di ascia e molotov ha minacciato la polizia ad Amburgo prima della partita Polonia-Olanda degli Europei, costringendo gli agenti a sparargli alle gambe.

Un’atmosfera di tensione ha caratterizzato i momenti precedenti alla partita degli Europei di calcio tra Polonia e Paesi Bassi, in programma ad Amburgo. La polizia tedesca è stata costretta a sparare alle gambe di un uomo armato che minacciava gli agenti con un’ascia e una molotov nei pressi della Reeperbahn, una delle zone più frequentate dai tifosi.

L’aggressore minaccia la polizia

Secondo quanto riportato dall’agenzia Dpa, l’uomo è uscito da un pub con un’ascia in mano, mostrandola in modo minaccioso agli agenti di polizia che gli avevano intimato di posarla a terra. Al rifiuto dell’individuo, gli agenti hanno aperto il fuoco colpendolo a una gamba.

Nessun legame con il calcio

Un portavoce della polizia ha confermato che l’aggressore è stato colpito e sta ricevendo assistenza sanitaria. Dalle prime indicazioni, l’episodio non sembrerebbe legato agli eventi calcistici in corso, come ha sottolineato lo stesso portavoce: “Non c’è alcun legame con il calcio”.

Tifosi in festa ad Amburgo

Prima dell’accaduto, decine di migliaia di tifosi olandesi avevano sfilato per le strade del quartiere di St. Pauli, dove si trova la Reeperbahn, in un’atmosfera di festa e attesa per la partita. Secondo le stime, circa 30.000 tifosi olandesi e un numero simile di polacchi si trovavano ad Amburgo, apparentemente non influenzati dall’incidente.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle motivazioni che hanno spinto l’uomo ad aggredire gli agenti con l’ascia e la molotov. L’episodio, avvenuto intorno alle 12:30 ora locale, ha suscitato grande shock e preoccupazione nella città tedesca, sede di alcuni degli incontri degli Europei di calcio.