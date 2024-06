Buongiorno-Napoli, si lavora per l’accordo: De Laurentiis pronto a una nuova offerta al Torino

Il Napoli insiste per Alessandro Buongiorno, primo obiettivo per la difesa. De Laurentiis pronto ad avanzare una nuova offerta al Torino.

Il Napoli continua a lavorare alacremente per assicurarsi le prestazioni di Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino e primissimo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Dialogo costante con il Torino

Secondo quanto riportato dal giornalista di Relevo, Matteo Moretto, il club azzurro starebbe dialogando costantemente con il Torino per studiare la fattibilità dell’operazione e trovare un accordo per il trasferimento di Buongiorno.

Napoli pronto a una nuova offerta

Nel frattempo, il Napoli si starebbe preparando ad avanzare una nuova offerta al Torino, con il presidente Aurelio De Laurentiis pronto ad avvicinarsi alle richieste dei granata pur di assicurarsi il cartellino del difensore italiano.

Accordo con l’entourage del giocatore

Parallelamente alle trattative con il Torino, il Napoli starebbe lavorando anche per raggiungere un accordo con l’entourage di Buongiorno. Nei prossimi giorni, il club partenopeo punterebbe a trovare una base d’intesa con l’ambiente del giocatore, attualmente impegnato con l’Europeo.

Buongiorno, priorità per la difesa

L’interesse del Napoli per Alessandro Buongiorno sottolinea l’importanza che il club sta dando al rafforzamento del reparto difensivo in vista della prossima stagione. Il difensore del Torino rappresenta una priorità assoluta per la squadra di Antonio Conte, che sembra determinata a fare il possibile per assicurarsene le prestazioni.

Il Napoli sembra essere pienamente concentrato sulla trattativa per Buongiorno, considerato il tassello ideale per rinforzare la retroguardia azzurra.